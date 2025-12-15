¿Cuándo Termina el Registro para la Beca Gertrudis Bocanegra? Fechas Convocatoria Diciembre 2025

Atención, hoy abrió la inscripción a la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Michoacán pero ¿hasta cuándo estará abierto el registro y cuáles son las fechas clave para los aspirantes de hasta 29 años? Te decimos.

Dado el interés que ha despertado este apoyo para el transporte, ya te dimos a conocer los requisitos y link para pedir el apoyo de hasta 51 mil pesos, así como quiénes son los estudiantes que pueden solicitarlo.

Aunque no es la única beca para estudiantes, el Gobierno de México también cuenta con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuya entrega de tarjetas dio inicio el pasado 8 de diciembre.

Video: Universidad de Sonora Beca Inscripción, Colegiaturas y Alimento Gratis

¿Cuándo termina el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra en Diciembre 2025?

La Coordinación Nacional de Becas del Gobierno de México dio a conocer que el registro en línea concluirá el domingo 21 de diciembre, luego de que este lunes 15 inició la inscripción de aspirantes.

Serán siete días en los que los estudiantes podrán dar de alta sus datos para acceder al apoyo económico que entrega 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura un ciclo escolar y hasta por 45 meses.

¿Cuándo se entregarán las tarjetas a los beneficiarios?

Una vez que hiciste tu registro, y has sido confirmado como beneficiario, seguirá la entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar, donde se te depositará la beca por 1,900 pesos bimestrales.

Los planteles escolares serán los encargados de informar cómo y cuándo se entregarán las tarjetas a los beneficiarios. Además, las autoridades darán a conocer las fechas a través de los Canales del Bienestar de WhatsApp.

Fechas Clave en Registro Beca Gertrudis Bocanegra

Si bien aún no se conocen todas las fechas que comprende el proceso completo de registro de un estudiante, sí se conocen las distintas etapas que debe transitar el estudiante de Educación Superior en Michoacán.

Asambleas Informativas

15 al 21 de diciembre - Registro en Línea de Beca Gertrudis Bocanegra

Posterior al registro de aspirantes - Entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar (el proceso será escalonado)

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Qué hago si tengo problemas con el registro?

De acuerdo con el sitio oficial de la convocatoria a la Beca Gertrudis Bocanegra, en caso de que tengas problemas con el registro de un estudiante debes llamar al número 079, ahí te otorgarán ayuda y soporte. Además puedes llamar al 55 1162 0330.

