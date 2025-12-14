Mañana Inicia Registro la Nueva Beca Gertrudis: Requisitos y Link para Pedir el Apoyo de $51,300

Después de mucho tiempo anunciarse, mañana por fin empieza el registro de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra y si aún no sabes nada al respeto de este apoyo para transporte, acá te mostramos los requisitos, fechas de inscripción y el link para solicitar la ayuda económica de hasta 51,300 pesos en diciembre 2025.

Una de las becas para universitarias y universitarios 2025 con mayor demanda es la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, por eso en una nota ya te dijimos dónde puedes ir por tu tarjeta, siempre y cuando haya hecho el registro correspondiente de Becas Benito Juárez en octubre de este año.

¿Cuáles son los requisitos para la nueva Beca Gertrudis Bocanegra?

Esta nueva beca para universitarios llega con el Plan Michoacán, donde el objetivo es ningún estudiantes de educación superior tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela.

Por ello, esta nueva Beca de Transporte llamada "Gertrudis Bocanegra" aplica para estudiantes de universidad que vivan en el estado de Michoacán y cumplan con los siguientes requisitos:

Tener hasta 29 años de edad.

Cursar estudios de educación superior en instituciones consideradas susceptibles de atención.

Conoce la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela, pues la piden al momento de hacer el registro en línea.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Identificación oficial.

CURP certificada. Si no lo está, ver al Registro Civil más cercano.

¿Qué días hay registro a la Beca Gertrudis Bocanegra Michoacán?

Durante siete días los estudiantes universitarios del estado de Michoacán van a poder solicitar la Beca Gertrudis en el mes de diciembre 2025. Las fechas en que la inscripción va a estar abierta son estas:

Lunes 15 de diciembre 2025. Martes 16 de diciembre 2025. Miércoles 17 de diciembre 2025. Jueves 18 de diciembre 2025. Viernes 19 de diciembre 2025. Sábado 20 de diciembre 2025. Domingo 21 de diciembre 2025.

Link de registro a la Beca Gertrudis Bocanegra 2025

Para hacer la inscripción a la beca de transporte para universitarios y universitarias de Michoacán, hay que entrar al siguiente link: http://www.gertrudisbocanegra.gob.mx/. Para hacer la solicitud se deben tomar en cuenta varias cosas:

Debes tener creada una cuenta Llave MX.

Inicia sesión en el enlace mostrado e ingresa la CCT de tu escuela.

Si no te aparece, cerciórate que tu escuela sea susceptible de atención en este enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef/.

Si tu escuela aparece, ingresa turno, periodo y grado de escolaridad del aspirante.

Escribe los datos del lugar en donde vives y sube tu comprobante de domicilio en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 3 MB.

Sube tu identificación oficial en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 3 MB.

Da clic en "Finalizar registro".

Con toda esta información, los estudiantes universitarios que cumplan con los requisitos van a poder hacer su registro a la Beca Gertrudis Bocanegra a partir del 15 de diciembre 2025. El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales, que se entregan durante los 10 meses de cada ciclo escolar. Eso significa que da beneficiarios va a permanecer en el programa por un máximo de 45 meses (cobrarán hasta 41,000 pesos) y en el caso de los que estudian Medicina estarán 55 meses (recibirán hasta 51,300 pesos).

