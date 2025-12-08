Entrega de Tarjeta Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Dónde Recibirla y Qué Piden para Recogerla?

¿Te inscribiste en octubre a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro? Buenas noticias, a partir de este lunes 8 de diciembre comenzó la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios. Para que no te quedes con dudas sobre este proceso, te explicamos dónde debes acudir por el plástico del Banco del Bienestar y qué te pedirán para recogerlo.

La noticia fue confirmada por Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, quien pidió a los estudiantes de Licenciatura, Técnico Superior, Universitario o sus equivalentes estar atentos a la convocatoria de su universidad para recibir la tarjeta de la beca.

En el caso de alumnos de instituciones locales pidió estar atentos a los canales de WhatsApp de sus estados para conocer las actualizaciones sobre la entrega de tarjetas de la beca que entrega hasta 34,800 pesos en 2026.

Si tienes dudas sobre tu registro, puedes consultar si eres beneficiario en la plataforma de SUBES.

¿Dónde recibir la tarjeta Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El lugar exacto donde se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar serán informadas en las escuelas de los beneficiarios, de ahí que debas mantenerte atento a la convocatoria que den a conocer tus autoridades escolares.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó que la entrega de tarjetas se hace de manera gradual, y únicamente a los estudiantes que hicieron la solicitud de la Beca, es decir que nadie puede acudir en tu representación.

¿Qué necesitas para que te entreguen la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Una vez que sepas dónde te harán la entrega de este documento en el que se depositarán los 5,800 pesos bimestrales, vale la pena que reúnas los siguientes documentos en copia:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de Domicilio

Identificación Oficial (Debes presentar original y copia)

¿Por cuánto tiempo dan la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

A todos aquellos estudiantes que están cursando la licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional se les entrega un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales, durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar. Esto aplica durante 45 mensualidades.

En el caso de la carrera de Medicina, los pagos se pueden extender hasta 55 mensualidades, debido a la extensión de la carrera.

