Resultados de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cómo Consultar Si Eres Beneficiario? Estatus

Luego de que se hiciera el registro en octubre, los solicitantes ya se preguntan cuándo salen los resultados de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025, y acá en N+ te decimos cómo consultar tu estatus en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) para saber si serás beneficiario de la Beca Benito Juárez Nivel Superior que otorga apoyo de 5,800 pesos al bimestre.

Recientemente, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó la fecha exacta en la que comenzará la entrega de tarjetas a los estudiantes, además de que se confirmó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un aumento en 2026.

¿Cómo consultar si eres beneficiario de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

Los resultados de la Beca Benito Juárez 2025 se publicarán en la página SUBES, en el siguiente enlace: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Ahí, los solicitantes deben realizar los siguientes pasos para saber si serán beneficiarios:

Iniciar sesión con su CURP y Contraseña Una vez dentro del portal, deben dirigirse a la sección de Seguimiento Dar clic en la opción de Mensajes Selecciona la solicitud de Jóvenes Escribiendo el Futuro Ahí tendrás un mensaje con el asunto Resultados, da clic en Ver Te aparecerá si fuiste seleccionado o rechazado y las opciones a seguir

En caso de que hayas sido aceptado y aún no cuentas con tu tarjeta del Bienestar deberás estar pendiente de los próximos mensajes en SUBES para saber cuándo y dónde te entregarán tu medio de pago. Si ya cuentas con ella, solo deberás esperar las próximas fechas de depósito para recibir tu apoyo.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Benito Juárez 2025?

Los resultados de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que se otorga a estudiantes de universidades prioritarias que realizaron su registro en octubre 2025, se publicarán en los próximos días, de acuerdo con información de Julio León, quien señaló que el padrón de beneficiarios ya está listo y que ya se ha comenzado con el proceso para la entrega de tarjetas.

"Ya hemos terminado con el procesamiento del padrón, apertura de cuentas, etiquetado de tarjetas y el día 25 de noviembre, estaremos arrancando ya con la entrega de tarjetas, iniciaremos con educación media superior, educación superior, y una vez concluyendo esto arrancaremos también con Rita Cetina", explicó el funcionario.

De esta manera, te recomendamos mantenerte pendiente de la información que publique el coordinador nacional de Becas Bienestar para conocer la fecha exacta en la que podrás saber si serás beneficiario de la Benito Juárez para universitarios.

