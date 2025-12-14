Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 15 al 19 de Diciembre: Apellidos que Cobran

Todo lo que empieza llega a su fin y debido a que estamos en la última semana del calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina por letra del año, acá te decimos cuándo cae la beca Bienestar y a qué apellidos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios les dan su apoyo económico en las fechas del 15 al 19 de diciembre 2025.

Para que hubiera mayor claridad en cuándo dan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez diciembre 2025, en una nota te mostramos el calendario de pagos para alumnos de secundaria y las fechas de pago para estudiantes de preescolar, primaria, media superior y universitarios en este último mes del año. De igual forma, te contamos el día en que se suspendieron depósitos en todo el país.

¿Cuándo cae la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, del 4 al 18 diciembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito del apoyo para estudiantes de escuelas públicas en México.

Cabe señalar que el depósito de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de noviembre-diciembre 2025 es solo para beneficiarios de continuidad, es decir para quienes anteriormente ya cobraron al menos una vez y que su Tarjeta del Bienestar se encuentra activa.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina del 15 al 19 de diciembre 2025: Lista de letras

Basándonos en las fechas de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, durante la mitad de este mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para alumnos y familias. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Lunes 15 de diciembre 2025: Letras N, Ñ, O, P, Q .

. Martes 16 de diciembre 2025: Letra R .

. Miércoles 17 de diciembre 2025: Letra S .

. Jueves 18 de diciembre 2025: Letras T, U , V, W, X, Y, Z .

. Viernes 19 de diciembre 2025: Ya no hay pago. Para entonces todos los beneficiarios de continuidad ya debieron haber recibido su apoyo.

¿Qué apellidos cobran las Becas Benito Juárez y Rita Cetina del 15 al 18 de diciembre 2025?

Para que no pierdas tiempo en el buscador de estatus de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, los alumnos de básicas, media superior y universitarios que van a cobrar su apoyo económico esta semana son todos los que su primer apellido sea alguno de los siguientes:

Lunes 15 de diciembre 2025

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco

Ocampo

Ornelas

Osuna

Ontiveros

Ordaz

Ochoa

Osorio

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

Martes 16 de diciembre 2025

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

Miércoles 17 de diciembre 2025

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Sierra

Santillán

Soriano

Salvador

Sotelo

Jueves 18 de diciembre 2025

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina

Ulloa

Ugalde

Urias

Uicab

Urbano

Uscanga

Urrutia

Ucan

Urea

Uriarte

Uriostegui

Utrera

Urzúa

Uresti

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson

Wiebe

Wences

Waldo

Wall

Williams

Wolf

Xool

Xolo

Xcotencatl

Xicohtencatl

Yépez

Yam

Yescas

Yocupicio

Yah

Yebra

Yerena

Ybarra

Yepiz

Zúñiga

Zamora

Zavala

Zárate

Zapata

Zepeda

Zaragoza

Zamudio

Zambrano

Zacarias

Zazueta

Zurita

Zavaleta

Zamarripa

Zamorano

Zermeño

Zenteno

Zetina

Zarco

Zendejas

¿Cuánto van a depositar en la Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025?

Aunque la gran mayoría de programas del Bienestar van a tener un aumento para el 2026, durante todo el presente año y para la dispersión de noviembre-diciembre las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina deposita la siguiente cantidad a cada beneficiario:

Beca Rita Cetina: Da un pago bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada hijo extra que también sea beneficiario al programa. Beca Benito Juárez básicas y Media Superior: Depositan 1,900 pesos por beneficiario cada dos bimestres. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Entrega un pago bimestral de 5,800 pesos por universitario.

