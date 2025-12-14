Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 15 al 19 de Diciembre: Apellidos que Cobran
Checa las últimas fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, con la lista de apellidos que cobran del 15 al 19 de diciembre 2025, según el calendario Bienestar
Todo lo que empieza llega a su fin y debido a que estamos en la última semana del calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina por letra del año, acá te decimos cuándo cae la beca Bienestar y a qué apellidos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios les dan su apoyo económico en las fechas del 15 al 19 de diciembre 2025.
Para que hubiera mayor claridad en cuándo dan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez diciembre 2025, en una nota te mostramos el calendario de pagos para alumnos de secundaria y las fechas de pago para estudiantes de preescolar, primaria, media superior y universitarios en este último mes del año. De igual forma, te contamos el día en que se suspendieron depósitos en todo el país.
¿Cuándo cae la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?
De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, del 4 al 18 diciembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito del apoyo para estudiantes de escuelas públicas en México.
Cabe señalar que el depósito de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de noviembre-diciembre 2025 es solo para beneficiarios de continuidad, es decir para quienes anteriormente ya cobraron al menos una vez y que su Tarjeta del Bienestar se encuentra activa.
Calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina del 15 al 19 de diciembre 2025: Lista de letras
Basándonos en las fechas de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, durante la mitad de este mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para alumnos y familias. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:
- Lunes 15 de diciembre 2025: Letras N, Ñ, O, P, Q.
- Martes 16 de diciembre 2025: Letra R.
- Miércoles 17 de diciembre 2025: Letra S.
- Jueves 18 de diciembre 2025: Letras T, U , V, W, X, Y, Z.
- Viernes 19 de diciembre 2025: Ya no hay pago. Para entonces todos los beneficiarios de continuidad ya debieron haber recibido su apoyo.
¿Qué apellidos cobran las Becas Benito Juárez y Rita Cetina del 15 al 18 de diciembre 2025?
Para que no pierdas tiempo en el buscador de estatus de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, los alumnos de básicas, media superior y universitarios que van a cobrar su apoyo económico esta semana son todos los que su primer apellido sea alguno de los siguientes:
Lunes 15 de diciembre 2025
- Navarro
- Navarrete
- Nava
- Nieto
- Noriega
- Nuno
- Núñez
- Negreta
- Naranjo
- Ñacul
- Ortíz
- Olivas
- Oliva
- Oliveros
- Olmos
- Oropeza
- Ortega
- Orozco
- Ocampo
- Ornelas
- Osuna
- Ontiveros
- Ordaz
- Ochoa
- Osorio
- Pérez
- Palacios
- Peña
- Ponce
- Palomino
- Padilla
- Parra
- Paredes
- Palma
- Paz
- Pineda
- Paez
- Pascual
- Pimentel
- Perea
- Pichardo
- Pedroza
- Pantoja
- Quezada
- Quintana
- Quintero
- Quijano
- Quiroga
- Quevedo
- Quiroz
- Quispe
Martes 16 de diciembre 2025
- Rodríguez
- Ruiz
- Romero
- Rangel
- Robles
- Rosas
- Rubio
- Reyes
- Rivera
- Ramírez
- Rocha
- Ríos
- Rivas
- Rojas
- Ramos
- Rendón
- Rincón
- Reynoso
- Robledo
- Ruelas
- Roldán
- Razo
- Ronquillo
Miércoles 17 de diciembre 2025
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
- Sosa
- Salgado
- Segura
- Saucedo
- Santana
- Solano
- Sierra
- Santillán
- Soriano
- Salvador
- Sotelo
Jueves 18 de diciembre 2025
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
- Trinidad
- Tolentino
- Tejeda
- Tenorio
- Tello
- Tinoco
- Tamayo
- Tirado
- Terán
- Uribe
- Urbina
- Ulloa
- Ugalde
- Urias
- Uicab
- Urbano
- Uscanga
- Urrutia
- Ucan
- Urea
- Uriarte
- Uriostegui
- Utrera
- Urzúa
- Uresti
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdez
- Valencia
- Valenzuela
- Villegas
- Velasco
- Villanueva
- Vásquez
- Villa
- Vera
- Villarreal
- Villalobos
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
- Waldo
- Wall
- Williams
- Wolf
- Xool
- Xolo
- Xcotencatl
- Xicohtencatl
- Yépez
- Yam
- Yescas
- Yocupicio
- Yah
- Yebra
- Yerena
- Ybarra
- Yepiz
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
- Zermeño
- Zenteno
- Zetina
- Zarco
- Zendejas
¿Cuánto van a depositar en la Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025?
Aunque la gran mayoría de programas del Bienestar van a tener un aumento para el 2026, durante todo el presente año y para la dispersión de noviembre-diciembre las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina deposita la siguiente cantidad a cada beneficiario:
- Beca Rita Cetina: Da un pago bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada hijo extra que también sea beneficiario al programa.
- Beca Benito Juárez básicas y Media Superior: Depositan 1,900 pesos por beneficiario cada dos bimestres.
- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Entrega un pago bimestral de 5,800 pesos por universitario.
