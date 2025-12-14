Inicio Nacional Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 15 al 19 de Diciembre: Apellidos que Cobran

Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 15 al 19 de Diciembre: Apellidos que Cobran

Checa las últimas fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, con la lista de apellidos que cobran del 15 al 19 de diciembre 2025, según el calendario Bienestar

Calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 15 al 19 de diciembre 2025 lista de apellidos que cobran

Conoce a los últimos apellidos que cobran la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en diciembre 2025. Foto: X @Julio_LeonT

Todo lo que empieza llega a su fin y debido a que estamos en la última semana del calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina por letra del año, acá te decimos cuándo cae la beca Bienestar y a qué apellidos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios les dan su apoyo económico en las fechas del 15 al 19 de diciembre 2025.

Para que hubiera mayor claridad en cuándo dan la Beca Rita Cetina y Benito Juárez diciembre 2025, en una nota te mostramos el calendario de pagos para alumnos de secundaria y las fechas de pago para estudiantes de preescolar, primaria, media superior y universitarios  en este último mes del año. De igual forma, te contamos el día en que se suspendieron depósitos en todo el país.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Cuándo cae la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago que dio a conocer el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, del 4 al 18 diciembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito del apoyo para estudiantes de escuelas públicas en México.

Cabe señalar que el depósito de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de noviembre-diciembre 2025 es solo para beneficiarios de continuidad, es decir para quienes anteriormente ya cobraron al menos una vez y que su Tarjeta del Bienestar se encuentra activa.

Basándonos en las fechas de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, durante la mitad de este mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para alumnos y familias. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día

    • Lunes 15 de diciembre 2025: Letras N, Ñ, O, P, Q.
    • Martes 16 de diciembre 2025: Letra R.
    • Miércoles 17 de diciembre 2025: Letra S.
    • Jueves 18 de diciembre 2025: Letras T, U , V, W, X, Y, Z.
    • Viernes 19 de diciembre 2025: Ya no hay pago. Para entonces todos los beneficiarios de continuidad ya debieron haber recibido su apoyo.

    ¿Qué apellidos cobran las Becas Benito Juárez y Rita Cetina del 15 al 18 de diciembre 2025?

    Para que no pierdas tiempo en el buscador de estatus de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, los alumnos de básicas, media superior y universitarios que van a cobrar su apoyo económico esta semana son todos los que su primer apellido sea alguno de los siguientes:

    Lunes 15 de diciembre 2025

    • Navarro
    • Navarrete
    • Nava
    • Nieto
    • Noriega
    • Nuno
    • Núñez
    • Negreta
    • Naranjo
    • Ñacul
    • Ortíz
    • Olivas
    • Oliva
    • Oliveros
    • Olmos
    • Oropeza
    • Ortega
    • Orozco
    • Ocampo
    • Ornelas
    • Osuna
    • Ontiveros
    • Ordaz
    • Ochoa
    • Osorio
    • Pérez
    • Palacios
    • Peña
    • Ponce
    • Palomino
    • Padilla
    • Parra
    • Paredes
    • Palma
    • Paz
    • Pineda
    • Paez
    • Pascual
    • Pimentel
    • Perea
    • Pichardo
    • Pedroza
    • Pantoja
    • Quezada
    • Quintana
    • Quintero
    • Quijano
    • Quiroga
    • Quevedo
    • Quiroz
    • Quispe

    Martes 16 de diciembre 2025

    • Rodríguez
    • Ruiz
    • Romero
    • Rangel
    • Robles
    • Rosas
    • Rubio
    • Reyes
    • Rivera
    • Ramírez
    • Rocha
    • Ríos
    • Rivas
    • Rojas
    • Ramos
    • Rendón
    • Rincón
    • Reynoso
    • Robledo
    • Ruelas
    • Roldán
    • Razo
    • Ronquillo

    Miércoles 17 de diciembre 2025

    • Sánchez
    • Salazar
    • Santiago
    • Soto
    • Silva
    • Sandoval
    • Solís
    • Santos
    • Salas
    • Serrano
    • Salinas
    • Suárez
    • Sosa
    • Salgado
    • Segura
    • Saucedo
    • Santana
    • Solano
    • Sierra
    • Santillán
    • Soriano
    • Salvador
    • Sotelo

    Jueves 18 de diciembre 2025

    • Torres
    • Trejo
    • Tapia
    • Trujillo
    • Téllez
    • Tovar
    • Toledo
    • Trinidad
    • Tolentino
    • Tejeda
    • Tenorio
    • Tello
    • Tinoco
    • Tamayo
    • Tirado
    • Terán 
    • Uribe 
    • Urbina
    • Ulloa
    • Ugalde
    • Urias
    • Uicab
    • Urbano
    • Uscanga
    • Urrutia
    • Ucan
    • Urea
    • Uriarte
    • Uriostegui
    • Utrera
    • Urzúa
    • Uresti
    • Vázquez 
    • Vargas
    • Velázquez
    • Vega
    • Valdez
    • Valencia
    • Valenzuela
    • Villegas 
    • Velasco
    • Villanueva
    • Vásquez
    • Villa
    • Vera
    • Villarreal
    • Villalobos
    • Wong 
    • Walle
    • Wilson 
    • Wiebe 
    • Wences
    • Waldo 
    • Wall
    • Williams
    • Wolf
    • Xool
    • Xolo
    • Xcotencatl
    • Xicohtencatl 
    • Yépez
    • Yam 
    • Yescas
    • Yocupicio
    • Yah 
    • Yebra 
    • Yerena 
    • Ybarra
    • Yepiz 
    • Zúñiga 
    • Zamora 
    • Zavala
    • Zárate
    • Zapata 
    • Zepeda
    • Zaragoza
    • Zamudio
    • Zambrano
    • Zacarias
    • Zazueta
    • Zurita
    • Zavaleta
    • Zamarripa
    • Zamorano
    • Zermeño
    • Zenteno 
    • Zetina 
    • Zarco 
    • Zendejas

    ¿Cuánto van a depositar en la Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025?

    Aunque la gran mayoría de programas del Bienestar van a tener un aumento para el 2026, durante todo el presente año y para la dispersión de noviembre-diciembre las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina deposita la siguiente cantidad a cada beneficiario:

    1. Beca Rita Cetina: Da un pago bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada hijo extra que también sea beneficiario al programa.
    2. Beca Benito Juárez básicas y Media Superior: Depositan 1,900 pesos por beneficiario cada dos bimestres.
    3. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Entrega un pago bimestral de 5,800 pesos por universitario.

