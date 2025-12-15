Uno a Uno: Requisitos para Recoger Tarjeta Bienestar de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar se encuentra repartiendo las tarjetas de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en diciembre 2025, por lo que si te toca entrega estos días, acá te decimos cuáles son los 7 requisitos y documentos para recogerla.

El pasado lunes inició la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez para estudiantes de universidades prioritarias en México y en una nota ya te explicamos dónde recibirás tu medio de pago en el cual te depositarán 5,800 pesos bimestrales.

Esta es la segunda etapa de entrega de tarjetas del Bienestar, ya que primero se realizó el reparto de los nuevos beneficiarios de preparatoria, mientras que la última etapa será para estudiantes de la Beca Rita Cetina.

Video. Sheinbaum Entrega Becas Benito Juárez en Mérida y Anuncia Más Preparatorias en Yucatán

Requisitos para Recoger Tarjeta de Bienestar en Diciembre 2025

Para que no tengas inconvenientes al acudir por tu tarjeta de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en diciembre 2025, tienes que asegurarte de cumplir con los siguientes 7 requisitos en caso de ser menor de edad:

Asistir en la fecha, hora y sede que te indiquen en tu escuela Llevar tu Acta de Nacimiento Levar CURP de impresión reciente Llevar Comprobante de Domicilio no mayor a 3 meses, es decir hasta septiembre 2025 Llevar Identificación Oficial (original y copia) de tu papá, mamá o tutor Llevar Acta de Nacimiento de tu papá, mamá o tutor Levar CURP de impresión reciente de tu papá, mamá o tutor

Noticia relacionada. ¿Qué Puedo Hacer con mi Tarjeta Bienestar? Lugares para Sacar Dinero y Comprar en Diciembre 2025

En el caso de ser beneficiario mayor de edad, no es necesario acudir con los documentos de tu papá, mamá o tutor, solo debes asegurarte de cumplir con los primeros cuatro requisitos antes mencionados para que te entreguen tu tarjeta del Bienestar.

Una vez que recibas tu tarjeta, el personal de la Coordinación Nacional te tomará una foto para corroborar que el medio de pago te fue entregado y que lo recibió el beneficiario correcto, para que se eviten confusiones posteriormente.

¿Cómo activar la Tarjeta de Bienestar?

La Coordinación Nacional de Becas dio a conocer que el plástico se activa automáticamente cuando recibes el primer depósito de tu beca, por lo que no es necesario realizar ningún proceso para activarla. Lo único que se recomienda es cambiar el NIP de la tarjeta en los cajeros del Banco Bienestar.

Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro no han especificado cuándo caerá el primer depósito de la beca, por lo que es importante mantenerse pendiente de esta información.

Historias recomendadas