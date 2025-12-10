¿Qué Puedo Hacer con mi Tarjeta Bienestar? Lugares para Sacar Dinero y Comprar en Diciembre 2025

La tarjeta de débito que recibe el cliente al abrir su Cuentahorro en el Banco del Bienestar funciona de manera útil para la administración de recursos y el ahorro.

Esta cuenta, conocida como Cuentahorro, es un depósito bancario en pesos que permite la disposición de dinero. Su propósito principal es ayudar al cliente a administrar sus gastos y tener fondos disponibles.

Si te preguntas qué puedes hacer con tu tarjeta del Banco del Bienestar, aquí te lo contamos.

¿Qué permite hacer la tarjeta del Banco de Bienestar?

Con la tarjeta de débito del Banco del Bienestar, el cliente puede realizar diversas operaciones de forma sencilla. El principal uso es la disposición diaria de los recursos depositados en la cuenta.

Además de acceder al efectivo, la tarjeta sirve para efectuar pagos en establecimientos comerciales. Al momento de pagar con ella, el cliente debe verificar que el plástico se pase una sola vez por la terminal electrónica. Si por algún motivo surge un error al comprar un producto o servicio, el cliente tiene derecho a exigir la nota de cancelación que la terminal electrónica emite.

También puedes hacer pagos en tiendas en línea, es decir, que es aceptada a la hora de realizar compras por Internet, como cualquier otra tarjeta de débito.

O si quieres simplemente ahorrar dinero, también lo puedes hacer y cuando lo necesites, retirar el efectivo.

Para administrar el dinero de una mejor forma, se recomienda descargar la aplicación Banco del Bienestar Móvil. Esta app deja consultar el saldo disponible y revisar todos los movimientos de la cuenta.

¿Dónde puedo sacar dinero con la tarjeta del Banco de Bienestar?

Para retirar efectivo de la Cuentahorro, el cliente tiene la opción de acudir a las sucursales del Banco del Bienestar.

La cuenta ofrece disponibilidad diaria de recursos en cualquiera de las 3,149 sucursales de la institución en el país. El cliente puede acceder a sus fondos directamente en ventanilla.

Para retirar efectivo de la Cuentahorro del Banco del Bienestar, también se pueden hacer retiros en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o Banjercito y en algunas tiendas de autoservicio sin comisión.

Usa el mapa interactivo en la página de la Secretaría del Bienestar para localizar sucursales del Banco del Bienestar.

Cabe señalar que sí puedes hacer retiros en cajeros automáticos de otros bancos, pero en ese caso te cobrarán comisión dependiendo de la entidad bancaria que uses.

Así que ya lo sabes, compras en tiendas, en línea o retiros en ventanilla y cajeros, tienes muchas opciones para usar tu tarjeta del Banco del Bienestar.

