¿Existe la Alergia al Frío? Estos Son los Factores de Riesgo por Ambiente Gélido

Muchas personas se preguntan si el cuerpo desarrolla una reacción ante las bajas temperaturas que sea comparable a la respuesta alérgica, es decir, si existe alergia al frío, en N+ te decimos lo que ocurre según especialistas.

A decir de información de Mayo Clinic esta condición de alergia al frío sí existe y se le conoce como un padecimiento de la piel llamado urticaria por frío. Este trastorno consiste en una reacción de la piel que aparece pocos minutos después de la exposición al frío. La piel afectada desarrolla ronchas que causan picazón.

Las personas con urticaria por frío experimentan síntomas con mucha diferencia. Algunas personas tienen reacciones suaves al exponerse al frío. Otras personas tienen reacciones que se consideran de nivel alto. Para ciertas personas, la acción de nadar en agua fría puede causar la baja de presión arterial, desmayos o un estado de choque.

Este padecimiento se presenta con más frecuencia en los adultos jóvenes, según Mayo Clinic.

¿Cómo se manifiesta la alergia al frío?

Los síntomas de la urticaria por frío comienzan poco después de que la piel tuvo contacto con una disminución de la temperatura ambiente o con agua fría. Las condiciones húmedas y ventosas aumentan la probabilidad de un brote de síntomas. Cada episodio puede durar hasta dos horas.

Los signos de la urticaria por frío incluyen:

Ronchas temporales: Aparecen ronchas que causan picazón en las zonas de la piel que estuvieron expuestas al frío.

Empeoramiento: La reacción empeora a medida que la piel aumenta su temperatura.

Hinchazón de las manos: Ocurre hinchazón de las manos al agarrar objetos fríos.

Hinchazón de los labios: Los labios pueden hincharse si la persona consume bebidas o alimentos fríos.

Las reacciones de mayor riesgo incluyen una respuesta que afecta todo el organismo. A esta respuesta se le llama anafilaxia. La anafilaxia puede provocar desmayos, la aceleración del corazón, hinchazón en las extremidades o el torso y choque. También ocurre la hinchazón de la lengua y la garganta, lo que dificulta la respiración.

Las peores reacciones generalmente suceden cuando ocurre una exposición total de la piel al frío. Este tipo de situación incluye, por ejemplo, nadar en agua fría. Una reacción de este nivel podría causar que la persona perdiera el conocimiento y se ahogase. La principal complicación posible de la urticaria por frío es una reacción que se produce después de exponer al frío zonas extensas de piel.

¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo de la alergia al frío?

A decir de Mayo Clinic, nadie sabe con exactitud qué causa la alergia por frío. Algunas personas parecen tener células de la piel que reaccionan mucho. Esto puede deberse a un rasgo que se hereda, a un virus o a una enfermedad. En las formas que se presentan con más frecuencia, el frío desencadena la liberación de histamina y de otras sustancias químicas al torrente sanguíneo. Estas sustancias químicas provocan la urticaria y, a veces, una reacción en todo el cuerpo.

Existen factores que aumentan la probabilidad de padecer esta afección:

Edad: La persona tiene más probabilidades si es un adulto joven. El tipo que se presenta con mayor frecuencia, la urticaria por frío adquirida primaria, aparece en los adultos jóvenes.

Problemas de salud: Tener una afección no diagnosticada representa un factor de riesgo. Un tipo que se presenta con menos frecuencia, la urticaria por frío adquirida secundaria, puede deberse a un problema de salud no identificado, como la hepatitis o el cáncer.

Herencia: En casos que se presentan poco, la alergia por frío es hereditaria. Este tipo hereditario causa ronchas que duelen y síntomas parecidos a los de la influenza después de la exposición al frío.

¿Cuándo se debe consultar al médico por alergia el frío?

Si ocurren reacciones en la piel después de exponerse al frío, se debe buscar la opinión de un médico. Incluso si las reacciones son suaves, el médico querrá descartar una enfermedad oculta que podría estar provocando los problemas. Se necesita buscar atención médica de urgencia si, después de una exposición al frío, la persona presenta una reacción en todo el cuerpo (anafilaxia) o dificultad para respirar.

