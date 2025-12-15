¿En Qué Frente Frío Estamos y Cuándo Acaba? Así Va la Temporada 2025 Según SMN

Las bajas temperaturas continuarán en México debido a los frentes fríos que se producen por la formación de tormentas y fenómenos de Norte, según informó el Sistema Meteorológico (SMN).

Para el 15 de diciembre de 2025, el frente que actualmente se encuentra en México tiene características de estacionario. Su posición se ubica sobre el centro del golfo de México.

La masa de aire polar acompaña a este sistema frontal. Esta masa cubre regiones del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Esta configuración causa un descenso de las temperaturas en las regiones que ya se mencionan.

¿Qué es un Frente Frío?

Según el SMN, un frente frío es el resultado del choque de dos masas de aire, una fría y otra cálida, lo cual desencadena la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Estos sistemas son impulsados por una masa de aire frío y se desplazan a una velocidad que oscila entre 40 y 60 km/h aproximadamente. Un frente frío tiene una duración promedio de entre 5 a 7 días en el país, y al avanzar sobre una región, deja tras de sí un enfriamiento del aire.

Los efectos asociados a un frente frío incluyen un descenso en las temperaturas, además de lluvias, nevadas, oleaje y viento. Al viento que corre de norte a sur, especialmente en el golfo de México y el istmo de Tehuantepec, se le denomina Norte. Los frentes fríos también traen consigo ondas gélidas, y la suma de estos fenómenos climáticos afecta a la población, la agricultura y la ganadería en el territorio nacional cada año.

¿En qué frente frío vamos y cuándo termina su afectación?

Actualmente, el Frente Frío que afecta México es el Frente Frío 21 que se desplaza hacia el norte del Golfo de México. Este movimiento marca el final de su afectación al país.

El sistema frontal dejará de incidir en el territorio nacional al final del día 16 de diciembre de 2025.

Posterior a la salida del frente, la masa de aire polar asociada modifica sus características térmicas. Este cambio favorece un ascenso en las temperaturas que se presentan durante el día en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio.

Sin embargo, el ambiente frío o muy frío se mantiene. Este ambiente se registra durante la mañana y la noche en el norte, noreste y centro del país. También se esperan heladas al amanecer en zonas de altitud.

¿Cuáles son las afectaciones del frente frío 21 en México?

El frente frío número 21 ocasiona diversos efectos a su paso por México.

Este 15 de diciembre de 2025, el sistema produce chubascos y lluvias en estados del oriente y sureste del país. Esto incluye a la península de Yucatán. El sistema produce lluvias de gran volumen en Veracruz, especialmente en las regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca. También se reportan lluvias en Puebla, abarcando las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra. Las lluvias también se presentan en el norte y este de Oaxaca, el sur de Tabasco y el norte y este de Chiapas.

Además de la lluvia, este frente trae viento de componente norte. Este viento alcanza rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, que incluyen zonas de Oaxaca y Chiapas.

Otras zonas registran vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Esto ocurre junto con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. En las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el viento presenta rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. El oleaje en estas costas se mantiene entre 1.0 y 2.0 metros de altura. El oleaje en el golfo de Tehuantepec llega a 2.5 a 3.5 metros de altura.

El 16 de diciembre de 2025, el sistema mantiene la probabilidad de chubascos y lluvias en Tamaulipas y la península de Yucatán. El viento de componente norte se espera con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y el Golfo de Tehuantepec.

¿Cuándo entra el Frente Frío 22 a México?

Las bajas temperaturas no terminarán con el frente frío 21, según confirmó el Sistema Meteorológico Nacional

Y es que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional, en interacción con una línea seca sobre Coahuila, ocasionará rachas fuertes de viento en dichas regiones.

Se trata del frente frío número 22 que se espera afecte diversas zonas del país a partir del miércoles 17 de diciembre de 2025.

Así que no guardes chamarras y suéteres porque las bajas temperaturas continuarán en México.

