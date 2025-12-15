Nuevo Frente Frío 22, a la Vista: ¿Fenómeno Meteorológico Afectará a México?

¡No bajes la guardia! México registra actualmente afectaciones por el frente frío 21, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre la aproximación de un nuevo sistema frontal: el número 22 de la temporada.

Aquí te contamos cuándo se aproximará el frente frío 22, así como los efectos que ocasionará en territorio nacional.

¿Sabías que?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

(una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío , a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora. Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento. Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

¿Cuándo se aproximará el frente frío 22?

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el nuevo frente frío 22 se aproximará mañana el miércoles 17 de diciembre a la frontera norte y noreste de México.

En interacción con una línea seca, generará vientos fuertes con posibles tolvaneras en dicha región, indicó en su pronóstico meteorológico.

Asimismo, el organismo indicó cuáles serán los efectos la madrugada del miércoles por los frentes fríos 21 y 22, canales de baja presión, una vaguada en altura y otros fenómenos meteorológicos:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Mapas del pronóstico del clima en México. Foto: SMN

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

