Madrugada Muy Fría para Mañana en CDMX: Esto Marcará el Termómetro el Martes 16 de Diciembre

¡No bajes la guardia! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó hoy, 15 de diciembre de 2025, sobre el descenso de temperatura en la capital mexicana las próximas horas y la madrugada de mañana martes.

En un comunicado, informó que después del mediodía de este lunes, el ambiente estará de fresco a templado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras, principalmente en el sur y poniente.

Asimismo, soplará viento de dirección Norte de 15 a 30 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 45 km/h.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Esperan entre Diciembre 2025 y Febrero 2026?

Amanecer helado en la CDMX

De acuerdo con el reporte meteorológico, por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 14ºC.

Y entre las 03:00 y las 06:00 horas del martes podría registrar 9ºC, por lo que previó que “la madrugada será de fría a muy fría”.

También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en la zona centro del país se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer en zonas altas.

Noticia relacionada: ¿Te Salieron Ronchas cuando Cambió el Clima? Estos Son los Síntomas por Alergia al Frío

¿Por qué bajarán las temperaturas?

Lo anterior se debe a la presencia del frente frío número 21, que mañana 16 de diciembre se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste, centro y oriente del golfo de México.

Debido a ello mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y la península de Yucatán.

Al final del día se espera que dicho sistema frontal se desplace hacia el norte de dicho golfo y deje de afectar al país.

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Sin embargo, el miércoles 17 de diciembre, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional, y en interacción con una línea seca sobre Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en esas zonas.

Video: Clima Hoy en México del 15 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Frente Frío 21

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb