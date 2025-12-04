¿Te Salieron Ronchas cuando Cambió el Clima? Estos Son los Síntomas por Alergia al Frío

¿Sabías que algunas personas pueden tener urticaria por frío en diversas intensidades? Se trata de una reacción de la piel que puede ocasionar síntomas muy variados y que incluso puede llegar a complicarse.

Por ello, aquí te contamos qué es esta afección, por qué ocurre, cuáles son algunos de sus síntomas, y también las recomendaciones de expertos que pueden ayudarte a prevenir un episodio recurrente de urticaria por frío.

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la urticaria por frío?

De acuerdo con la organización Mayo Clinic, la urticaria por frío es una reacción en la que la piel desarrolla ronchas que pican y aparece pocos minutos después de la exposición a las bajas temperaturas.

Esta afección se presenta de manera más común en adultos jóvenes, y quienes la presentan pueden tener síntomas muy diferentes; algunos tienen reacciones leves, pero otros tienen reacciones graves.

“Para algunas personas con esta afección, nadar en agua fría puede hacer que se les baje la presión arterial, se desmayen o entren en estado de choque”, advirtió.

Estos son algunos de los signos y síntomas:

Ronchas temporales que causan picazón (urticaria) en las zonas de la piel que estuvieron expuestas al frío.

temporales que causan picazón (urticaria) en las zonas de la piel que estuvieron expuestas al frío. Un empeoramiento de la reacción a medida que la piel se calienta.

Hinchazón de las manos al agarrar objetos fríos.

al agarrar objetos fríos. Hinchazón de los labios al consumir bebidas y alimentos fríos.

al consumir bebidas y alimentos fríos. En casos graves, respuesta generalizada en todo el organismo ( anafilaxia ), que puede provocar desmayos, aceleración del corazón, hinchazón en extremidades o el torso y choque.

), que puede provocar desmayos, aceleración del corazón, hinchazón en extremidades o el torso y choque. En casos graves, hinchazón de la lengua y la garganta, lo que puede dificultar la respiración.

¿Qué provoca la urticaria por frío?

Según Mayo Clinic, no se sabe exactamente qué causa la urticaria por frío, pero “algunas personas perecen tener células de la piel muy sensibles, debido a un rasgo hereditario, un virus o una enfermedad. En el caso de las formas más frecuentes de esta afección, el frío desencadena la liberación de histamina y de otras sustancias químicas al torrente sanguíneo. Estas sustancias químicas provocan urticaria y, a veces, una reacción en todo el cuerpo (sistémica)”.

Ante ello, pidió a la ciudadanía que consulte un médico si presenta reacciones en la piel después de haberse expuesto al frío, incluso si los síntomas son leves, pues podría ayudar al médico a determinar si hay alguna enfermedad subyacente.

¿Cómo prevenir episodios recurrentes?

Para prevenir un episodio recurrente de urticaria por frío, la organización recomendó estos seis consejos:

Toma un antihistamínico de venta libre antes de la exposición al frío. Toma los medicamentos según lo recetado. Protégete la piel del frío o de los cambios repentinos de temperatura. Si vas a nadar, primero sumerge la mano en el agua y observa si tienes una reacción en la piel. Evita las bebidas y las comidas heladas para prevenir que se hinche la garganta. Si el médico te ha recetado un autoinyector de epinefrina, llévalo contigo para ayudar a prevenir reacciones graves. Si tienes programada una cirugía, habla con el cirujano con anticipación acerca de tu urticaria por frío.

Con información de N+.

