CONAVI Da Listado de Preseleccionados Vivienda Bienestar 2025: Link de Resultados Tercera Fase

¿Hiciste registro para obtener una Casa Conavi? Esto te Interesa. La Comisión Nacional de Vivienda publicó el listado de preseleccionados para las Viviendas para el Bienestar 2025. Si quieres conocer si estás entre los afortunados que pasan a la tercera etapa del proceso, sigue leyendo.

La Conavi detalló que esta primera lista de registros válidos corresponde a la Primera Etapa de Registros validados de la Primera Etapa del programa de vivienda correspondiente al mes de agosto de 2025. Por lo que las personas que aparecen en este listado pasan a la tercera fase del proceso: el sorteo.

Para que no tengas dudas sobre cómo se elige a los beneficiarios, te explicamos cuándo y cómo asignan las Casas de Conavi, así como dónde hay entrega de Casas CONAVI en 2025.

El listado de preseleccionados incluye folios de diversas entidades federativas, por lo que puedes hacer tu búsqueda por municipio y predio donde se llevarán a cabo las asambleas informativas.

¿Cómo consultar los resultados de CONAVI en listado de Preseleccionados? Link

El listado de preseleccionados de CONAVI se puede consultar en línea en el portal de la Comisión Nacional de Vivienda. Los folios incluidos allí avanzan a la tercera fase del proceso: sorteo.

El listado está dividido en tres campos: entidad, municipio y predio.

Las personas podrán verificar si su folio fue validado, y en su caso, acudir a la asamblea que les corresponda. Además, desde la próxima semana podrás consultar el estatus de tu folio a través del micrositio de la Conavi, donde también se podrá identificar la asamblea que te corresponde.

Y aquí te compartimos el link de la Lista de Registros (segundo bloque) validados en la primera etapa (agosto 2025) que pasan a la tercera fase del Sorteo.

¿Cuándo son las asambleas informativas Conavi?

Las asambleas informativas para asignar las Casas Conavi se harán el 16 y 17 de diciembre de 2025. La Comisión Nacional de Vivienda indicó que los sorteos se realizarán en dichos eventos y a la vista del público.

Para ubicar qué asamblea te corresponde debes ubicar tu folio y consultar en la página de la Conavi la sede a la que debes dirigirte en las fechas antes mencionadas en el micrositio del Programa de Vivienda para el Bienestar.

