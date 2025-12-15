¿Cómo y Dónde Verificas Estatus de Folio CONAVI? En Este Link Ubicas Sede del Sorteo

Si te registraste al programa de Vivienda para el Bienestar, mantente atento a la página de la Conavi. Además de conocer a los preseleccionados, te explicamos cómo puedes verificar el estatus de tu folio y conocer la sede y fecha de la asamblea que te corresponde.

Ello, dado que en diciembre de 2025 se harán los sorteos del programa de Vivienda para el Bienestar, según adelantó Rodrígo Chávez Contreras, director de la Conavi, quien explicó en aquel momento, que al existir más personas validadas que viviendas disponibles para entrega, se recurriría al método de insaculación.

Para que no te quedes con dudas, te explicamos cuándo y cómo asignan las Casas de Conavi, además de compartirte el listado de Preseleccionados de la Vivienda Bienestar 2025.

Estos folios preseleccionados son de diversas entidades federativas y corresponden a los que pasaron a la tercera fase del proceso: el sorteo.

Video: Vivienda para el Bienestar: En Estos Municipios de Tamaulipas Entregarán Casas de CONAVI

¿Cómo y dónde verificas el estatus de folio Conavi?

Si apareces en el listado de preseleccionados, a partir de este 15 de diciembre de 2025 puedes consultar el estatus de tu folio conavi en el link pvb.conavi.gob.mx, micrositio de la Conavi.

Allí puedes constatar si tu folio fue validado y en su caso, acudir a la asamblea que te corresponda. Por lo que ahí te darán a conocer la fecha y sede donde se realizará el sorteo.

¿Cuándo será el sorteo de Conavi?

En un video publicado en su cuenta de Facebook, la Conavi detalló que los sorteos de Viviendas para el Bienestar se harán el 16 y 17 de diciembre de 2025, a la vista de todos.

Durante las asambleas se definirá el padrón de beneficiarios y se dejará a consulta de la población, por lo que estará presente personal de la Secretaría del Bienestar, Buen Gobierno y Anticorrupción, Sedatu, Conavi y un interventor de la Secretaría de Gobernación.

Las personas preseleccionadas serán observadores del proceso y vigilarán que éste se realice de manera imparcial. Las asambleas son parte de la estrategia de insaculación por la cual se elige a los beneficiarios, toda vez que existen más personas registradas que viviendas disponibles para entrega.

Hay dos grupos de personas que entran de forma directa al programa y sin participar en el método de insaculación: adultos mayores y personas con discapacidad.

Video: Cuidado con Supuestos Trámites de Conavi por WhatsApp

