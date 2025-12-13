¿Apoyo para Mujeres de 18-64 Años Aún Existe? Con Estos 2 Registros Puedes Cobrar Hasta $18,000

Mucha gente creyó que el apoyo para Mujeres con Bienestar de 18 a 64 años ya no existía en 2025, luego de que el programa cambiara las reglas de operación en dos ocasiones, pero lo que no saben es que aún existe la posibilidad de recibir una ayuda económica para todo este rango de edad, por eso acá te decimos cuáles son los dos registros que se deben hacer para cobrar desde 2,500 y hasta 18 mil pesos.

El apoyo del que te hablamos es Mujeres con Bienestar Edomex, que en 2023 abrió registro de 18 a 64 años, pero conforme pasaron los meses bajaron el rango de edad. Primero disminuyó a mujeres de 18 a 62 años y actualmente aplica para quienes tienen de 18 a 59 años.

Video: Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

¿Qué registros se deben hacer para obtener el apoyo para mujeres de 18 a 64 años?

Toda las mujeres que entren en el rango de edad de 18 a 64 años y deseen recibir un apoyo económico durante todo ese tiempo, lo primero que deben hacer es hacer su registro a Mujeres con Bienestar, programa a cargo de la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

Los únicos dos pre-registros que ha abierto Mujeres con Bienestar Edomex fueron en 2023 y 2024. Desde entonces, las autoridades se han encargado de darle entrada a las más de dos millones de personas que realizaron el trámite y cuentan con folio para recibir la ayuda económico de 2,500 pesos bimestrales.

Por ahora se desconoce si el programa social abrirá una nueva etapa de pre-registro en 2026, sobre todo ahora que ya redujeron el rango de edad hasta los 59 años.

El segundo registro que se debe hacer es el de la Pensión Mujeres Bienestar. Una vez cumplidos los 60 años de edad las personas que formaban parte de Mujeres con Bienestar Edomex tendrán que inscribirse al apoyo universal que da un pago de 3,000 pesos por bimestre.

La buena noticia de solicitar la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años es que constantemente abre registro para todas las personas que deseen solicitar el apoyo en el Estado de México. La última vez que se recibieron nuevas solicitudes fue en diciembre 2025.

Video: Pensión Mujeres Bienestar 2025: Registro, Fechas y Documentos para Recibir 3 Mil Pesos

¿Quiénes pueden obtener estos dos apoyos Bienestar para mujeres de 18 a 64 años de edad?

Debido a que el programa de Mujeres con Bienestar solo tiene duración de un año por beneficiaria, las personas de 59 años de edad del Estado de México son quienes van a asegurar el apoyo de la Secretaría de Bienestar Edomex y de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años.

Con esta fórmula el apoyo para Mujeres Bienestar de 18 a 64 años de edad aún es posible, solo que ahora hay que formar parte de dos programas sociales en el Edomex para contar con un apoyo económico de forma bimestral.

