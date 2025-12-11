¿Quiénes Sí y No Cobran Último Pago de Mujeres con Bienestar 2025? Este Día Cae Apoyo de $2,500

Esta cerca del fin de año pero en el Estado de México está por caer el último pago de Mujeres con Bienestar, por tal motivo, acá te decimos cuándo depositan y qué beneficiarias sí y quiénes no cobran el apoyo de 2,500 pesos en diciembre 2025 en el Edomex.

Desde que se anunció el nuevo rango de edad para el apoyo que alguna vez fue para mujeres de 18 a 64 años de edad, en una nota ya te dijimos cómo checar tu estatus en Mujeres con Bienestar 2025 y cómo recuperar tu folio para hacer la consulta en la página oficial del programa a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

¿Cuándo será el próximo pago de Mujeres con Bienestar 2025?

La Secretaría de Bienestar del Edomex iniciará con el último pago del año el próximo lunes 15 de diciembre 2025. Por ahora se desconoce el tiempo el tiempo que va a durar la dispersión, pero las beneficiarias van a cobrar de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido y los siguientes grupos de depósito:

Grupo 1: letra A a la D.

Grupo 2: letra E a la H.

Grupo 3: letra I a la M.

Grupo 4: letra N a la R.

Grupo 5: letra S a la Z.

¿Quiénes sí y no cobran pago de Mujeres con Bienestar diciembre 2025?

Las personas que sí van a cobrar su apoyo de 2,500 pesos del programa Mujeres con Bienestar son todas las beneficiarias que cuentan con su tarjeta activa y que hasta el momento han cobrado en cinco ocasiones o menos dentro de la ayuda. Bajo esa lógica, quiénes ya no van a recibir depósito en diciembre 2025 son todas aquellas que cumplan con alguna de las siguientes características:

Beneficiarias que en noviembre 2025 cumplieron un año dentro del programa social. Es el tiempo límite para permanecer en el programa social.

dentro del programa social. Es el tiempo límite para permanecer en el programa social. Beneficiarias que en octubre 2025 recibieron su sexto pago de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis).

de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis). Mujeres que ya cumplieron de 60 a 62 años de edad este año. Ella deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025.

Algo importante a tomar en cuenta es que el pago Mujeres con Bienestar de diciembre 2025 será el último para las beneficiarias que se encuentran dentro del programa desde que inició operaciones, en 2023. La gran mayoría de esta personas formaron parte de la ayuda por dos años y serán baja para el 2026.

