Estatus Mujeres con Bienestar 2025: Cómo Checar y Qué Hacer si Sale "Concluido" o "Finalizada"

Para todas las personas que hayan hecho su pre-registro a Mujeres con Bienestar Edomex y quieran saber si van a ser beneficiarias del programa social en 2025, acá te decimos de nuevo cómo consultar tu solicitud en línea, qué significa la leyenda "estatus finalizada" o "concluido" y lo que debes hacer si te aparece así al momento de checar.

Este mes hubo mucha actividad para el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Por un lado se abrió registro en Mujeres con Bienestar 2025 para solicitar el nuevo beneficio. Además, también te dijimos cómo hacer la consulta de estatus, pues desde que se anunció el nuevo rango de edad se abrieron las posibilidades para formar parte del apoyo en el Edomex.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cómo consultar solicitud Mujeres con Bienestar?

Existen dos formas de hacer la consulta de estatus en Mujeres con Bienestar. La primera de ellas, y la más fácil, llamando al número de teléfono 55 9370 1223. No hay un horario de atención definido para atener tu consulta, pero te recomendamos hacerlo en un rango de entre las 09:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

Nota relacionada: Pago Cancelado de Mujeres con Bienestar: Estas Personas No Cobraron su Apoyo en Octubre 2025

La otra forma de checar tu estatus en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

Video: Sismológico Nacional Informa sobre Tres Microsismos en Naucalpan, Edomex, Hoy

¿Qué significa estatus finalizada o concluido en Mujeres con Bienestar?

En varios grupos de redes sociales, personas que hicieron su pre-registro a Mujeres con Bienestar en 2023 o 2024 y aún no forman parte del programa, checaron su estatus recientemente y al revisar la página les dice "estatus finalizada" o "concluido". Si es tu caso, a continuación te decimos qué significa y lo que debes hacer

Estatus finalizada o concluido Mujeres con Bienestar: Significa que tu pre-registro se realizó con éxito pero esto no quiere decir que ya se logró la inscripción al programa, ni tampoco que fue rechazada, simplemente que ya concluyó el proceso de revisión de solicitud.

Después de eso, lo que deben hacer las aspirantes es esperar a que les llegue un mensaje donde se les asignará asignará fecha, horario y sede para que acudan a entregar todos sus documentos y su Formato FUB. El mensaje debe llegar vía SMS al teléfono que anotaron durante su pre-registro en línea.

Nota relacionada: ¿Vuelve el Apoyo Mujeres con Bienestar para Personas de 18 a 64 Años? Dan Anuncio Sobre Registro

Por ahora se desconoce si Mujeres con Bienestar abrirá nuevo registro próximamente, lo único seguro es que en las semanas que quedan del 2025 se van a entregar tarjetas a nuevas beneficiarias en todo el Edomex, por eso la importancia se saber que estatus finalizada o concluido no significa nada malo con respecto a tu entrada al programa.

Historias recomendadas: