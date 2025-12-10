¿Cómo Saber si ya Cayó Último Pago de Mujeres con Bienestar 2025? Así Checas Saldo y Movimientos

Si eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar mantente atenta a tu cuenta porque en diciembre cae el último pago bimestral de este 2025. Para que puedas hacer uso del apoyo económico para resolver tus gastos, en N+ te recordamos cómo puedes checar el saldo de Mujeres con Bienestar, así como los movimientos más recientes.

El programa cubre 125 municipios del Estado de México y da prioridad a mujeres en situación vulnerable, a quienes se les entrega un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales y seguro de vida. Además, tienen bonificaciones del 10 por ciento al hacer compras en algunas tiendas de autoservicio.

De hecho, el pasado mes de octubre hubo registro al programa Mujeres con Bienestar para que nuevas beneficiarias se inscribieran al apoyo de 2,500 pesos bimestrales. Por lo que te explicamos cómo checar el estatus del proceso y cómo saber si saliste en el programa para ver si te toca cobrar este mes.

Video: ¿Cómo Registrarte al Programa Mujeres con Bienestar 2023 en Edomex?

¿Cómo saber si cayó el pago de Mujeres con Bienestar 2025? Fecha

Hasta este 10 de diciembre, autoridades del Bienestar Estado de México no han confirmado cómo quedará el calendario de pago de Mujeres con Bienestar, sin embargo se prevé que los depósitos inicien a mediados del mes. Es decir a partir del próximo lunes 15.

Los pagos se harán en orden alfabético y por grupos, por lo que se segmentará a las beneficiarias para hacer el depósito bimestral correspondiente al último bimestre de 2025.

En otros meses, los grupos se han organizado de la siguiente manera:

Grupo 1: Letras A, B, C y D

Letras A, B, C y D Grupo 2: Letras E, F, G y H

Letras E, F, G y H Grupo 3: Letras I, J, K, L y M

Letras I, J, K, L y M Grupo 4: Letras N, Ñ, O, P, Q y R

Letras N, Ñ, O, P, Q y R Grupo 5: Letras S, T, U, V, W, X, Y y Z

Video: Se Regulariza Registro de Pensión Mujeres del Bienestar en León Guanajuato

¿Cómo checar saldo y movimientos de la tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex?

Aquellas beneficiarias que ya reciben el apoyo económico en su tarjeta Mujeres con Bienestar, pueden consultar su saldo y movimientos de cuatro formas distintas.

WhatsApp, puedes escribir "Saldo" y enviarlo al número 55 9337 2498

puedes escribir "Saldo" y enviarlo al número 55 9337 2498 Celular o Computadora, debes ingresar el correo y contraseña que usaste en tu solicitud del apoyo

debes ingresar el correo y contraseña que usaste en tu solicitud del apoyo App Mujeres con Bienestar, puedes ingresar con tu correo y la contraseña que usaste en tu solicitud

puedes ingresar con tu correo y la contraseña que usaste en tu solicitud Buscador de Estatus, Descargar la app "programas del Bienestar", ingresar con correo electrónico y contraseña e iniciar Sesión.

