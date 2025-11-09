¿Cómo Checar Mi Estatus de Mujeres con Bienestar? Así Confirmas si Recibirás el Apoyo en 2025

Ahora que ya se dio la baja oficial de miles de beneficiarias al programa Mujeres con Bienestar Edomex, muchas personas quieren saber cómo checar su estatus del proceso, por eso razón, acá te damos las dos formas en que se puede consultar, pues una de ellas es con el folio que recibiste al concluir el pre-registro con éxito. Así vas a poder confirmar si recibirás tu tarjeta en noviembre 2025 para cobrar el apoyo económico de 2,500 pesos.

Para el mes de noviembre se abrió un nuevo registro a Mujeres con Bienestar 2025, por eso en una nota te dijimos cómo solicitar el nuevo beneficio de telefonía e internet gratis en el Estado de México.

¿Cómo checar mi estatus de Mujeres con Bienestar?

Existen dos formas de hacer la consulta de estatus en Mujeres con Bienestar. La primera de ellas, y la más fácil, llamando al número de teléfono 55 9370 1223. No hay un horario de atención definido para atener tu consulta, pero te recomendamos hacerlo en un rango de entre las 09:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

La otra forma de checar tu estatus en el programa social a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México es en línea, con los siguientes pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

¿Darán tarjetas Mujeres con Bienestar en noviembre 2025?

Pese a que no hay fechas oficiales, de aquí a que termine el año la Secretaría de Bienestar Edomex va a realizar la entrega de tarjetas Mujeres con Bienestar, para que las nuevas beneficiarias de 18 a 59 años de edad reciban el apoyo económico durante un año.

Pese a que existen varias formas para checar el estatus de Mujeres con Bienestar 2025, la realidad es que las únicas personas que van a ser beneficiarias del programa social serán todas las que sean contactadas vía mensaje de texto, correo electrónico o llamada, para que acudan a recibir su tarjeta.

