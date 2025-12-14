Habrá Baja Masiva en Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo Checar Estatus y Resultados de Registro?

Vienen muchos cambios en el programa de Mujeres con Bienestar 2025, pues están por cumplirse dos años de iniciado el apoyo, eso quiere decir que habrá baja masiva se beneficiarias en el Edomex, por tal motivo acá te decimos cómo checar tu estatus, para saber si sigues dentro o no y los pasos para consultar los resultados de tu pre-registro, pues desde hace tiempo y durante los próximos meses se entregará tarjetas a nuevas personas.

Este mes puede ser el último en que miles de beneficiarias cobren su pago de Mujeres con Bienestar 2025, por eso en una nota ya te dijimos quiénes sí y no reciben su depósito de 2,500 pesos en diciembre. De igual forma, te contamos cómo puedes consultar tu saldo de la tarjeta.

¿Cómo checar mi estatus de Mujeres con Bienestar?

Como ya lo dijo en algún momento el delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, el apoyo de Mujeres con Bienestar dura dos años para personas que viven en zonas rurales y uno para quienes habitan en zonas urbanas.

Eso quiere decir que las beneficiarias de zonas rurales que hayan entrado al programa a finales de 2023 o inicios de 2024, en diciembre 2025 recibirán su último pago y después serán dadas de baja. Esa es la forma más fácil de saber si sigues dentro, pero si tienes dudas de tu permanencia en el programa social del Estado de México, puedes marcar al número de teléfono 55 9370 0924. Recuerda ser paciente, pues la línea puede llegar a estar saturada por alta demanda.

¿Cómo consultar resultados Mujeres con Bienestar Edomex?

Desde hace varios meses la Secretaría de Bienestar del Estado de México realiza entrega de tarjetas Mujeres con Bienestar para beneficiarias que hicieron su pre-registro en 2023 y 2024 y aún están a la espera de entrar al programa social. Si quieren consultar los resultados de tu trámite en línea Edomex, solo debes seguir estos pasos:

Entra al siguiente enlace: registerboom.mujeresbienestar.com.

Al cargar, escribe tu número de folio y número de celular completo que pusiste durante tu pre-registro.

que pusiste durante tu pre-registro. Selecciona la casilla "no soy un robot" y después da clic en "continuar".

El sistema te dirá tu estatus del proceso.

Otra forma de consultar el estatus de tu solicitud es llamando al número de teléfono 55 9370 1223. No hay un horario de atención definido para atener tu consulta, pero te recomendamos hacerlo en un rango de entre las 09:00 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

Con toda esta información, la gente ya debe saber qué beneficiarias van a ser dadas de bajas del programa Mujeres con Bienestar, quizás no para 2025, pero sí para el año 2026. De cualquier forma, si no puedes checar tu estatus, a las personas que estén cerca de recibir su tarjeta, les llegará una mensaje de texto al número de celular que registraron previamente, para que lleven sus documentos en original y copia y terminen de hacer su inscripción al apoyo social en el Edomex.

