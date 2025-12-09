Sigue Repunte de Inflación en México: Estos Productos Subieron de Precio al Cierre de Noviembre

Este 9 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó cómo está la inflación en México y qué productos subieron y bajaron de precio durante el mes pasado.

En su informe de hoy, el organismo informó que al cierre de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.66% respecto al mes previo. Con ello, la inflación se ubicó en 3.80%, cuando octubre cerró en 3.57%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

Video: Sube el INPC en Noviembre 2025: ¿Cómo Está la Inflación en México?

Aumento de la inflación

De acuerdo con el reporte del INEGI, en noviembre de 2025 el INPC presentó un nivel de 142.645, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.80%.

En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.44% y la anual, de 4.55%, detalló el organismo, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.19% a tasa mensual.

—que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.19% a tasa mensual. Los precios de los servicios subieron 0.39%, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03%

subieron 0.39%, mientras que los de las disminuyeron 0.03% A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.28%

creció 2.28% Dentro de dicho índice, los precios de frutas y verduras crecieron 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.97%.

Estos productos subieron de precio en noviembre 2025

A continuación, te presentamos la lista de productos y servicios que tuvieron aumento de precio en noviembre, derivado del repunte de la inflación.

Electricidad, variación mensual de 20.7%

Colectivo, 4.9%

Jitomate, 14.34

Loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.82%

Vivienda propia, 0.23%

Chile serrano, 24.76%

Servicios profesionales, 10.93%

Restaurantes y similares, 0.70%

Calabacita, 17.05%

Productos para el cabello, 2.00%

¿Qué productos bajaron de precio?

En contraste, algunos productos y servicios bajaron su precio. Esta es la lista presentada por el INEGI este martes:

Vino de mesa, variación mensual de -4.29%

Aguacate, -7.28%

Papa y otros tubérculos, -3.68%

Ron, -5.43%

Tequila, -2.65%

Limón, -7.46%

Pantalones para hombre, -1.75%

Plátanos, -2.93%

Naranja, -3.97%

Frijol, -1.28%

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb