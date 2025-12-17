¿Dónde Hay Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar Adultos Mayores en Diciembre 2025? Fechas

¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores? Ya inició la entrega de tarjetas para aquellos hombres y mujeres de 65 años y más que se registraron durante el mes de agosto en los módulos del Bienestar. Si es tu caso, te decimos en qué estados habrá entrega de tarjetas del Bienestar y durante qué fechas se llevará a cabo.

Durante 2025, la Pensión Bienestar de Adultos Mayores entregó 6,200 pesos bimestrales, que se depositan en la Tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios, sin embargo se anunció que a partir de 2026, el monto del apoyo económico se incrementará.

Aunque no es el único programa que verá incremento en la cantidad de dinero que se otorga a los beneficiarios, Aquí te decimos qué otros programas del Bienestar tendrán modificaciones a partir de enero de 2026.

Video: Inicia Entrega de Tarjetas de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en Sonora

Para que no te quedes sin recibir este apoyo monetario del Gobierno de México, debes acudir a los módulos de tu entidad para recoger el documento con el que podrás hacer compras o retiros en cajeros automáticos.

¿Dónde hay entrega de tarjetas Pensión Bienestar para adultos mayores? Lista de estados

Si bien el anuncio no se dio a conocer por la Secretaría del Bienestar federal, los delegados estatales de cada entidad informaron a la población de sus estados el inicio de la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar para adultos mayores.

Hasta ahora el listado de estados que tienen activa entrega de tarjetas del Bienestar para Adultos Mayores son los siguientes:

Aguascalientes Chihuahua Coahuila Michoacán Sonora Tamaulipas

En algunas entidades como Michoacán, también se entrega la tarjeta del Bienestar a Hijos de Madres Trabajadoras, como parte del programa Plan por la Paz de Michoacán.

Además de que desde el pasado 15 de diciembre se abrió el registro de nuevos beneficiarios a la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores.

¿Cuándo será la entrega de Tarjetas Bienestar a Adultos Mayores? Fechas por Estado

Aguascalientes, entre el 15 y 16 de diciembre de 2025

Chihuahua: Entre el 15 y 20 de diciembre de 2025

Coahuila, desde el 15 de diciembre de 2025, y fecha de finalización sin confirmar.

Michoacán, desde el 15 de diciembre de 2025, y fecha de finalización sin confirmar.

Sonora, entre el 15 y 20 de diciembre 2025

Tamaulipas, entre el 15 al 18 de diciembre 2025

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta de la Pensión del Bienestar?

Si recibiste el mensaje o llamada de funcionarios del Gobierno de México informante que debes pasar a recoger tu tarjeta de Banco del Bienestar, debes presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial (original y copia)

CURP

Acta de Domicilio (No mayor a 6 meses)

Comprobante de domicilio

Video: Inicia Entrega de Tarjetas Programas Adultos Mayores en Matamoros

