¿Hay Aguinaldo Navideño para Beneficiarios de Programas del Bienestar? Anuncio Oficial de Pagos

Si eres beneficiario de algún programa del Bienestar, mantente atento, porque el Gobierno de México ya aclaró las dudas sobre el Aguinaldo Navideño 2025. Si tienes dudas en N+ te damos a conocer qué dice el anuncio compartido por la Secretaría del Bienestar en redes sociales.

El mensaje va dirigido a todos aquellos que están inscritos a la Pensión de Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Pensión para Madres Trabajadoras.

Así como para los aprendices de 19 a 56 años del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes están vinculados a un centro de trabajo durante un año.

Sobre todo tomando en cuenta que se acerca la fecha límite para el pago del aguinaldo 2025, por lo que aquí te adelantamos cuándo es el último día y qué debes hacer si no lo recibes.

¿Hay aguinaldo navideño para beneficiarios del Programa del Bienestar?

El Gobierno de México aclaró la duda que tienen todos los beneficiarios de los programas del Bienestar en esta época, ¿darán aguinaldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?

La respuesta es no, los programas del Bienestar no otorgan aguinaldo navideño, y tampoco dan préstamos de ningún tipo. Advirtió que si te contactan para ofrecerte un supuesto dinero extra a cuenta de algún tipo de apoyo, es falso.

Los programas para el Bienestar no ofrecen pagos adicionales a cambio de información personal, por lo que si te solicitan cualquier dato bajo la promesa de un pago extra. Ten cuidado.

¿En qué consisten los apoyos económicos que entregan los programas del Bienestar 2025?

El Gobierno de México tiene activos distintos apoyos sociales para los mexicanos según su edad y necesidades. Estos entregan una cantidad de dinero mensual o bimestral para que los beneficiarios solventen sus gastos.

Será a partir de enero de 2026, cuando los montos de los apoyos aumenten, por lo que verás un monto diferente en tu cuenta del Banco del Bienestar. A continuación hallarás un listado con los programas sociales y sus montos, actualizados a 2025.

Pensiones

Pensión Adultos Mayores entrega 6,200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,000 pesos bimestrales

Pensión Personas con Discapacidad entrega 3,200 pesos bimestrales

Pensión Madres Trabajadoras 1,650 pesos bimestrales

Becas

Jóvenes Construyendo el Futuro entrega 8,480 pesos mensuales

