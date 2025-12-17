¿Qué Pasa Si No Te Dan Aguinaldo Antes del 20 de Diciembre 2025, según Ley Federal del Trabajo?

¿No te han pagado el Aguinaldo 2025? La fecha límite para otorgar la prestación de fin de año está a punto de cumplirse y en caso de que aún no lo hayas recibido, acá en N+ te decimos qué pasa si no te lo dan antes del 20 de diciembre de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pese a que el pago del aguinaldo en México comenzó desde el mes de noviembre, e incluso algunos trabajadores ya se lo gastaron todo, hay otros que aún no reciben este beneficio que les corresponde por ley.

En caso de que formes parte del segundo grupo a los que no les han pagado esta prestación, en notas previas ya te explicamos cómo calcularlo si trabajaste 3 o 6 meses, cuánto es el mínimo que debes recibir en 2025 y a cuánto asciende el aguinaldo exento.

¿Por qué no me han pagado el aguinaldo 2025?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que la fecha límite para pagar el aguinaldo es el 20 de diciembre, por lo que las empresas y patrones aún tienen algunos días para realizar el depósito de esta prestación.

Otra de las razones por las que podrías no haber recibido el pago, se debe a que perteneces a uno de los grupos de trabajadores que no tienen derecho a aguinaldo de acuerdo con la ley, que son los siguientes:

Trabajadores freelance

Persona que trabaja por honorarios

Socios de empresas que cobra utilidades

Servidores públicos sin nombramiento o eventuales

Pasantes o becarios en prácticas profesionales

Trabajadores sin contrato formal ni registro ante la autoridad laboral

¿Qué pasa si no me pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

En caso de que no pertenezcas a los casos antes mencionados y tu empresa o patrón no te pague un aguinaldo de al menos 15 días de tu sueldo antes del 20 de diciembre 2025 pueden enfrentar una multa que asciende a los 50 y 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Por esta razón, la LFT determina que el trabajador tiene hasta un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes, que son las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales, Tribunales Laborales Federales o Locales, y los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral.

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo 2025?

Lo primero que se recomienda es acudir con tu patrón o jefes para ver si hubo algún retraso administrativo o problema financiero temporal y en caso de que no te den solución puedes levantar una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Así lo puedes hacer:

Infórmate en la página web de orientación e información sobre igualdad y no discriminación en materia laboral, en www.gob.mx/profedet Llama a los teléfonos 01 80 07 17 29 42; 01 80 09 11 78 77 y 59 98 20 00. Envía un correo electrónico a la dirección: orientacionprofedet@stps.gob.mx. Acude de manera presencial a cualquiera de las oficinas de la Profedet ubicadas a lo largo del país.

