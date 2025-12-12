Aguinaldo 2025: Últimos Días para que Recibas tu Depósito de Fin de Año

El aguinaldo es un derecho laboral fundamental en México respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Muchas empresas comienzan a pagar el aguinaldo en la segunda semana de noviembre y este 2025 no es la excepción.

Recuerda que ya quedan muy pocos días para que recibas el aguinaldo 2025, de no hacerlo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) que promueve la defensa de este pago.

En N+ te decimos cuándo es la fecha límite para recibir este depósito y los pasos a seguir si el empleador incumple con esta obligación del pago del aguinaldo, que como mínimo es de 15 días.

¿Quién recibe el pago del aguinaldo en 2025?

Todas las personas que tienen una relación de trabajo subordinado a un patrón tienen derecho a recibir este pago del aguinaldo 2025. Esto incluye a:

Trabajadores de base y de confianza.

Personal de planta o sindicalizado.

Personas contratadas por obra o tiempo determinado y eventuales.

Comisionistas, agentes de comercio, de seguros y vendedores.

La Ley Federal del Trabajo no hace distinciones, por ejemplo, el trabajador eventual tiene derecho a recibir el pago.

Cálculo Proporcional:

Si no cumpliste un año de servicio, o si tu relación laboral terminó antes de la fecha límite de pago, te corresponde recibir la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que laboraste, sin importar si actualmente trabajas para otra compañía. Si renunciaste a tu trabajo antes del 20 de diciembre, le deben cubrir la parte proporcional como parte de su liquidación o finiquito.

El aguinaldo mínimo legal es el equivalente a 15 días de salario. Para calcular el monto se toma el salario base o lo que percibes ordinariamente por día laborado, luego se multiplica ese monto por 15.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago de mi aguinaldo 2025?

De acuerdo con la LFT, el aguinaldo es un pago anual que debe cubrirse antes del 20 de diciembre de cada año.

Este derecho se estableció como obligatorio en México a partir de la reforma a la LFT en 1970. Antes de esa fecha, algunos patrones daban una cantidad de dinero a sus trabajadores de forma voluntaria en diciembre por motivo de la navidad. Ahora, es una obligación del patrón pagar el aguinaldo cada año.

¿Qué hacer si mi patrón no me paga el aguinaldo 2025?

El pago de aguinaldo es una obligación para el empleador. Si el patrón incumple con el pago en tiempo y forma, o lo paga de manera incompleta, se aplican sanciones que van de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Si no recibes el pago antes del 20 de diciembre, tienes un plazo de un año para presentar un reclamo.

El reclamo se debe presentar ante las instancias jurisdiccionales competentes. Estas incluyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales o Locales, los Tribunales Laborales Federales o Locales, y los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral.

¿Cómo contactar a la PROFEDET si no recibo mi aguinaldo 2025?

La PROFEDET brinda servicios de orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica para realizar las acciones necesarias ante las autoridades del trabajo.

Puedes comunicarte con la PROFEDET a través de los números telefónicos 800 911 7877 o 800 717 2942. También puedes llamar al 59 98 2000, extensiones 44740 y 44741. O si prefieres, envía tus dudas al correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Así que recuerda, tu empresa o el patrón para el que trabajas debe de darte tu aguinaldo antes del 20 de diciembre, de no realizarlo, ya saber qué podrías hacer.

