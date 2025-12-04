Sí Habrá Aguinaldo de 40 Días: Quiénes Cobran Mañana 5 de Diciembre y Cuándo es la Fecha Límite

Hace unas semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de los 40 días de aguinaldo, y ahora que esta prestación es una realidad para los trabajadores, checa quiénes lo cobran mañana viernes 5 de diciembre 2025 y cuándo es la fecha límite para recibir el pago de esta remuneración.

La pregunta que más se hacen los mexicanos últimamente es si ya cayó el aguinaldo 2025, por eso en una nota ya te dijimos quiénes cobraron una primera parte en noviembre y qué trabajadores reciben 25 y 30 días de pago para este año.

Video: Aguinaldo 2025: ¿Cómo Cuidar el Dinero y Cuándo es el Último Día para Recibirlo?

¿Cuándo es la fecha límite para el pago de aguinaldo 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo de este año (LFT), el último día para que los trabajadores reciban su pago de aguinaldo es el próximo 20 de diciembre 2025.

Nota relacionada: Aguinaldo 2025: ¿Te Dieron Despensa en Lugar de Dinero? Así Exiges la Transferencia Completa

Es importante recordar que lo mínimo que se debe dar de aguinaldo por ley son 15 días de salario diario, así está establecido en la LFT 2025. Puede ser más, por ello los trabajadores deben checar lo que venga especificado en su contrato laboral.

Video: 40 Días de Aguinaldo para Algunos: ¿A Quién Aplica y Cómo Calcular el Tuyo?

¿Qué trabajadores reciben 40 días de aguinaldo el 5 de diciembre 2025?

Para este viernes 5 de diciembre más de 234 mil trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) van a recibir su 40 días por dicha prestación, así lo anunció Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Para que haya claridad, los empleado del Gobierno CDMX que van a recibir sus 40 días de aguinaldo este 5 de diciembre 2025 son los siguientes:

Personal de estructura, base y confianza (nóminas 1 y 5).

Personal de Haberes y Policías de Proximidad (nómina 4).

Trabajadores del Programa de Estabilidad Laboral (nómina 8).

Personal eventual (nómina 7).

Nota relacionada: Llegará Menos de Aguinaldo en 2025 por ISR: ¿A Quiénes y Cuánto te Quitan de Impuesto en México?

Es importante recordar que el pago de 40 días de aguinaldo en 2025 solamente es para trabajadores que laboren en las dependencia y entidades públicas de México.

Historias recomendadas: