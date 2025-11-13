¿Ya Cayó el Aguinaldo 2025? Quiénes Cobran Primera Parte en Noviembre y Fecha Límite Oficial

Durante los días que le quedan al año millones de personas van a disfrutar de una prestación obligatoria, y para todas las personas que preguntan si ya cayó el aguinaldo 2025, acá te decimos quiénes cobran una primera parte en noviembre, cuánto te darán de pago y la fecha límite oficial para que recibas dicha remuneración en México.

Después de que la presidenta de México, lanzara un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en una nota ya te dijimos qué trabajadores tendrán 40 días de aguinaldo y el monto mínimo que deben recibir en este año.

¿Ya cayó el aguinaldo 2025?

A partir del mes de noviembre las empresas o empleadores de México están obligados a dar el pago de aguinaldo correspondiente al año de 2025, para trabajadores que laboraron el año completo o quienes lo hicieron solo durante unos meses, siempre y cuando cumplan con la siguiente condición establecida en la ley:

Que sean trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales.

¿Quiénes cobran aguinaldo en noviembre 2025?

Son millones de personas las que van a recibir sus días de aguinaldo que les corresponde por ley durante todo el mes de noviembre, por eso a continuación te dejamos la lista de quiénes lo van a cobrar, ya sea completo o una primera parte:

Pensionados del IMSS que están bajo el Régimen de la Ley 73 , que corresponde a la Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, cobran aguinaldo de 30 días (una mensualidad).

, que corresponde a la Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, cobran aguinaldo de 30 días (una mensualidad). Cobran su primera parte del aguinaldo pensionados del ISSSTE. El pago les caerá durante la primera quincena de noviembre 2025.

¿Cuánto me darán de aguinaldo?

Lo mínimo que se debe dar de aguinaldo por ley son 15 días de salario diario, así está establecido en la Ley Federal del Trabajo 2025. Pueden ser más, por ello los trabajadores deben checar lo que venga especificado en su contrato laboral.

En cuanto a los pensionados del IMSS, se sabe que cobran un mes de aguinaldo y los del ISSSTE reciben 40 días de prestación (la primera parte la cobran en noviembre 2025 y la segunda en enero de 2026).

¿Cuál es la fecha limite para pago de aguinaldo 2025?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el último día para que los trabajadores reciban su pago de aguinaldo es el 20 de diciembre 2025.

