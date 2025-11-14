Aguinaldo 2025: ¿Te Ofrecen Despensa en Lugar de Dinero? Así Exiges la Transferencia Completa

El aguinaldo 2025 es una de las prestaciones más esperadas durante el año, ya que representa el esfuerzo que el empleado realizó durante ese lapso de tiempo en su centro de trabajo. Sin embargo, hay patrones que entregan despensas en lugar de dinero. ¿Es legal?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a recibir, antes del 20 de diciembre, un aguinaldo anual cuyo monto mínimo será el equivalente a 15 días de salario.

Es importante que consideres que, aunque no hayas completado un año de servicio, independientemente de estar o no laborando en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienes derecho a recibir la parte proporcional del mismo.

Es responsabilidad de la persona empleadora cumplir con el pago del Aguinaldo 2025

Pero, ¿qué pasa cuando mi jefe o empresa me quiere dar una despensa en lugar de dinero?

Aguinaldo 2025: ¿Te pueden dar despensa en lugar de dinero?

Si en tu trabajo te quieren dar tu despensa navideña como aguinaldo, es momento de que tomes nota para que exijas lo que te corresponde según la ley.

Debido a que la LFT establece que el pago del aguinaldo no se debe realizar en especie, es decir, que no está permitida la transacción con:

Mercancías

Vales

Fichas u otros artículos que sustituyan el dinero

Por lo tanto, el aguinaldo 2025 debe llegarte por medio de depósito a tu cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias u otros medios electrónicos.

Los gastos o costos generados por estos métodos alternativos de pago serán cubiertos por las personas empleadoras

Ahora bien, si te quieren aplicar la entrega de despensas, puedes pedir ayuda a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para exigir a tu empresa el pago correspondiente de tu aguinaldo en moneda nacional.

Puedes comunicarte con ellos de varias formas, ya sea presencial o vía telefónica. En el primer caso debes acudir a la oficina central en Dr. María Vértiz 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. En caso de que no puedas asistir, marca a los siguientes números:

Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL): 079 o al 55 59 98 20 00 ext. 44750 y 44917

