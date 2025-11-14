Llegará Menos de Aguinaldo en 2025 por ISR: ¿A Quiénes y Cuánto te Quitan de Impuesto en México?

Desde hace unos días empezó el pago del aguinaldo 2025, pero a muchos trabajadores les va a llegar menos por el ISR, por esa razón acá te decimos quiénes se verán afectados y cuánto impuesto te quitan de esta prestación en México.

Para lo que aún tengan dudas con respecto a este tema, en una nota ya te dijimos cuándo se debe dar el aguinaldo 2025 y la cuál es la fecha límite para recibir dicho pago en México. De igual forma, anteriormente ya te contamos cómo calcular lo que recibirás de remuneración si trabajaste todo el año o solo unos meses.

¿Qué es el ISR y para qué sirve?

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un tributo que deben pagar las personas físicas y morales con respecto a los ingresos que reciben. Con esto se busca generar recursos que contribuyan al gasto público de manera proporcional a lo que ganan.

Todo el dinero que se recauda por el ISR sirve para financiar servicios y bienes del país, como seguridad pública, salud, educación, infraestructura y programas sociales.

¿Qué trabajadores recibirán menos pago de aguinaldo por el ISR 2025?

Es importante aclarar que el aguinaldo sí paga impuestos, pero solo en algunos casos. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá el ISR de dicha prestación siempre y cuando el monto recibido por el trabajador sea 30 veces, o más, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Si el trabajador recibe el límite o menos de lo establecido por ley en la LFT, cobrará su aguinaldo de forma íntegra y libre de impuestos.

¿Cuánto impuesto de quitan del aguinaldo?

El valor de la UMA en 2025 es de 113.14 pesos y si lo calculamos 30 veces representa un total de 3,394.20 pesos, esto significa que si el aguinaldo de un trabajador rebasa esa cantidad, el excedente de ese monto es lo que será gravado con ISR.

Por ejemplo, si este año debes recibir un pago de aguinaldo de 10 mil pesos, 3,394.20 son exentos y no pagan ISR. El excedente, que son 6,605.80 es el gravable y sobre esa cifra se aplica el impuesto que te será retenido por tu empleador.

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 20 de diciembre 2025. Eso significa que las empresas y empleadores tienen a ese día para depositar los correspondiente por ley a dicha prestación. En caso de no hacerlo serán acreedores a sanciones de 50 a 500 veces el valor de la UMA.

