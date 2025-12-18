¿Cuándo es el Último Día para Pago de Aguinaldo 2025? Esto Debes Hacer Si No Lo Han Depositado

¿Cayó dinero extra en tu cuenta este mes?, en México existe una fecha límite para pagar el aguinaldo y en N+ te decimos qué hacer si no has recibido este monto en tu cuenta.

Y no, no es opcional, el aguinaldo es un derecho de los trabajadores, reconocido por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Éste debe ser, por lo menos, equivalente a 15 días de salario mínimo y no se debe pagar en especie.

Ten en cuenta que a partir de que se cumple la fecha límite del pago de aguinaldo de este año, tienes un año para hacer el reclamo de esta prestación y la institución a la que debes acudir es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

¿Cuándo es el último día para pagar el aguinaldo en México?

Si eres trabajador, tu empleador tiene una fecha límite para hacerte el depósito de tu aguinaldo. Ese día es el 20 de diciembre, que en 2025 cae en sábado.

Dado que la fecha coincide con fin de semana, y no es día hábil, será este viernes 19 de diciembre el último día que podrás recibir el pago del aguinaldo en tu cuenta de nómina o en efectivo.

El cálculo de la cantidad que deben pagarte se hace con base en tu salario fijo diario, sin incluir ningún otro tipo de ingreso. Por lo que debes estar atento al cálculo anual para constatar el monto que te deben depositar.

¿Qué hacer si no recibes tu aguinaldo en la fecha límite?

Si para el 20 de diciembre no has recibido el pago de tu aguinaldo, debes acercarte a la Profedet para que te apoye en el reclamo de este derecho contemplado por la LFT.

Esta Procuraduría es la encargada de asesorar y proteger tu derecho a recibir una remuneración por tu trabajo, mediante procesos de reconciliación y representación jurídica con la finalidad de realizar acciones ordinarias y extraordinarias necesarias ante las autoridades del trabajo.

Para que puedas recibir asesoramiento y acompañamiento, debes acercarte a José María Vértiz 211, de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, además puedes comunicarte a los números 800 911 7877 y 800 717 2942.

Y ojo, porque no sólo los trabajadores pueden denunciar la omisión del pago de aguinaldo, también lo pueden hacer los sindicatos, las federaciones y las confederaciones de personas trabajadoras.

