Compras Navideñas Sin Acabarse el Aguinaldo: ¿Qué Hacer para Dar Regalos y No Quedar Sin Dinero?

Solo faltan unos días para la Navidad 2025 y si aún te fata hacer compras navideñas, en N+ te decimos qué hacer para dar regalos y no acabarte el aguinaldo.

El experto en neuromarketing, Luis Cerdá, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), indicó que gran parte de la actividad comercial se concentra en los dos últimos meses del año, entre ‘Black Friday’ y Navidad. En el caso de las fiestas navideñas, muchos consumidores están condicionados por la urgencia y la presión social de hacer regalos, que les empuja a realizar compras “impulsivas”.

Explicó que las empresas de comercio electrónico provocan de forma “artificial” a los compradores la necesidad urgente de adquirir un producto, a través de ganchos que “apelan más a las emociones, que a la razón”.

Cerdá indicó que, por ejemplo, producen miedo a perder una oportunidad, con mensajes como últimas unidades o activan un temporizador con unos días en los que solo está activo el descuento, con lo que consiguen activar emocionalmente al comprador.

Otro mecanismo que utilizan las grandes marcas para vender en internet es el anclaje de precios, una estrategia psicológica que consiste en mostrar un precio inicial más alto, antes de promociones o rebajas, con un descuento en la cantidad final.

Nuestro termómetro interior mental nos hace ser más sensibles a ofertas, descuentos y promociones a la hora de comprar un producto.

Esto es lo que puedes hacer para dar regalos y no quedarte sin dinero

El experto en neuromarketing, Luis Cerdá, sugirió “comprar con sentido”. Así puedes dar regalos y no quedarte sin dinero:

Establece un presupuesto cerrado con un límite de dinero a gastar.

Haz una lista de productos.

Compara precios.

Recuerda que siempre es mejor comprar con anticipación, evitar prisas de última hora, y pensar con calma si es el regalo adecuado para tu ser querido.

Algoritmo personaliza las ofertas

En el caso de las compras en internet, los algoritmos de inteligencia artificial conocen muy bien los gustos del usuario y trabajan para la “personalización de las ofertas” a través de los teléfonos móviles y otros dispositivos.

Además, ha alertado el experto, los algoritmos están entrenados para detectar qué día de la semana o en qué momento de la jornada los usuarios son “más vulnerables” y están más receptivos al deseo impulsivo de comprar.

De este modo, las marcas saben aprovechar esos momentos para reforzar la recompensa inmediata y ofrecen cupones con rebajas o algún descuento a través de notificaciones.

Con información de N+ y EFE

