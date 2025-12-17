Operativo Especial por Navidad 2025 en CDMX: ¿Dónde Hay Más Vigilancia y Presencia de Policías?

Faltan solo unos días para la Navidad 2025 y el ambiente festivo ya se siente, por lo que las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) implementan un operativo especial en la capital del país. Te decimos dónde hay más vigilancia y presencia de policías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementa el operativo “Fiestas Decembrinas 2025", mediante el cual se establecerán puntos de vigilancia y seguridad, así como recorridos preventivos.

En toda la Ciudad de México, serán desplegados 13 mil 969 efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, Policía Auxiliar y Bancaria e Industrial, quienes estarán apoyados por:

Mil 108 vehículos oficiales.

Nueve ambulancias y 10 moto ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Siete motocicletas.

Dos helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, con los cuales se realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Zonas donde hay más vigilancia

El operativo “Fiestas Decembrinas 2025" comenzó ayer, 17 de diciembre de 2025, y concluirá hasta las últimas horas del 24 de diciembre, en las 16 alcaldías de la capital del país, lo cual permitirá que habitantes y visitantes disfruten de las fiestas decembrinas.

Mediante estas acciones, la SSC buscará brindar seguridad a los capitalinos y visitantes de la Ciudad de México que acudan a las diferentes actividades que se realicen en las 16 alcaldías, como son:

El encendido del árbol, romerías, tianguis sobre ruedas, celebración de posadas, representación de pastorelas y durante los eventos de Noche Buena y Navidad.

Además, se reforzará la vigilancia en centros comerciales, centros turísticos, las centrales de autobuses, en estacionamientos públicos, los distintos servicios de transporte público como Metro y Metrobús, así como en espacios donde la ciudadanía concurra para realizar compras.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará el dispositivo de vialidad que garantice la movilidad peatonal y vehicular, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos, para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.

