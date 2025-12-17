Estaciones Cerradas del Metrobús CDMX: Aquí No Hay Servicio Hoy 17 de Diciembre 2025

¡Toma precauciones! Este miércoles 17 de diciembre de 2025, varias estaciones del Metrobús están cerradas por las labores de mantenimiento que realiza dicho sistema de transporte público de la Ciudad de México (CDMX).

Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones sin servicio hoy, para que consideres alternativas y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Datos clave

El Metrobús CDMX inició trabajos de mantenimiento en las Líneas 1, 2 y 5.

Debido a ello, anunció cierres escalonados de estaciones.

¿Qué labores ocasionan el cierre de estaciones del Metrobús?

Según informó previamente la Ciudad de México, actualmente se realizan trabajos de mantenimiento mayor que consisten en el retiro de herrerías y soporte, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como de instalación eléctrica e iluminación.

“Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad”, dijo.

¿Qué estaciones están cerradas hoy?

Hoy 17 de diciembre de 2025 permanecen cerradas las siguientes Líneas:

(Línea 1) Ciudad de los Deportes, ambos sentidos: De las 20:00 horas del 16 de diciembre a las 8:00 horas del 17 de diciembre.

(Línea 2) Rojo Gómez, ambos sentidos.

(Línea 4) Alcaldía Cuauhtémoc y México. Tenochtitlan, por verbena navideña.

(Línea 5) Barrio San Antonio, ambos sentidos: De las 20:00 horas al cierre del servicio.

(Línea 5) Cafetales, ambos sentidos: De las 20:00 horas al cierre del servicio.

