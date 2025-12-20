¿Estás Listo? Apoyo Económico Familiar de Hasta $20,000 Abre Registro en Enero 2026; Requisitos

El próximo año promete iniciar con mucha abundancia para miles de personas y esto es gracias al nuevo apoyo económico familiar que da un pago de hasta 20 mil pesos y que abre registro en enero 2026, y para que no se te pase, acá te damos las fechas de inscripción y requisitos para poder aplicar al programa del Bienestar.

El apoyo del Bienestar del que más se va a hablar durante los próximos días es la Pensión adultos mayores, pues la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó un aumento para el 2026, por eso en una nota ya te dijimos cuánto recibirían los nuevos beneficiarios y qué hombres y mujeres van a cobrar más y quiénes menos.

¿Qué apoyo económico familiar de hasta 20 mil pesos abre registro en enero 2026?

El apoyo Bienestar para familias que inicia inscripciones en enero es la Beca Rita Cetina para primaria, la cual aplica solamente para estudiantes de dicho grado escolar, que realicen sus estudios en escuelas públicas de todo México, así viene establecido en las reglas de operación del programa educativo.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el coordinador nacional, Julio León, informaron previamente que en enero de 2026 iniciará el registro de la Beca Rita Cetina para los alumnos de primaria. Los beneficiarios recibirán un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos cada alumno extra, en una y en hasta cinco dispersiones. De este modo, algunos de los montos a depositar serán los siguientes:

Familia con un hijo en primaria: Mil 900 pesos bimestrales (9,500 al año). Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales (13,000 al año). Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales (16,500 al año). Familia con 4 hijos en secundaria: 4 mil pesos bimestrales (20,000 al año).

Requisitos para el apoyo económico familiar del Bienestar 2026

Uno de los requisitos para la Beca Rita Cetina primaria es que los alumnos que van a poder inscribirse en enero 2026 deben cursar el cuarto, quinto o sexto grado de dicho nivel educativo. Además de esos deben cumplirse las siguientes condiciones:

Tener CURP certificada ante RENAPO de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Tener tu identificación oficial vigente.

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Crear o tener tu cuenta Llave MX .

. Contar con un número celular y correo electrónico como medios de contacto.

Contar con la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Aún estamos a la espera que Julio León de CNBB o Mario Delgado, de la SEP, den a conocer las fechas oficiales del registro al apoyo económico familiar en enero 2026, pero con toda la información mostrada los padres de familia y alumnos deben prepararse para inscribirse a la Beca Rita Cetina de primaria.

