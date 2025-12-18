¿Habrá Aumento a Beca Rita Cetina en 2026? Este Será Pago Mínimo a Alumnos de Secundaria

Un nuevo año está por comenzar y las familias beneficiarias ya se preguntan si habrá aumento a la Beca Rita Cetina en 2026, por lo cual a continuación te decimos lo que se sabe sobre el incremento a los programas y de cuánto será el pago mínimo a los estudiantes de secundaria el próximo año.

Hace solo unos días se confirmó el aumento a la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, lo cual ha hecho que los padres de familia se cuestionen si las becas también contarán con nuevos montos.

La última dispersión del año de la Beca Rita Cetina está a punto de terminar, y en una nota previa te contamos qué apellidos cobran esta semana y si se retrasó la entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios de este programa dirigido para estudiantes de secundaria.

¿Tendrá aumento la Beca Rita Cetina 2026?

Hasta el momento, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, no ha anunciado un posible incremento para el próximo año en el monto del apoyo para las familias beneficiarias, a diferencia de las pensiones que sí pagarán más, por lo que se recomienda estar pendiente de esta información.

Cabe señalar que apenas el año pasado aumentaron los montos de las becas del nivel básico, ya que pagaban 1,600 pesos bimestrales desde el inicio de los programas en 2020 y para 2024 comenzaron a pagar 1,840 pesos bimestrales por familia.

Posteriormente, este año tuvieron un ligero incremento pagando 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra en la familia, por lo que es posible que para 2026 vuelva a tener un pequeño aumento, sin embargo se recomienda esperar la confirmación de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

¿De cuánto será el pago mínimo en 2026?

En caso de que no se confirme el aumento a la Beca Rita Cetina, lo mínimo que podrían cobrar de apoyo en 2026 los beneficiarios de continuidad son 1,900 pesos, los cuales se pagarán de manera bimestral directamente en las tarjetas del Bienestar.

Es importante recordar que en el caso de las Becas Bienestar, los pagos se hacen conforme al calendario escolar, que consta de 10 meses, es decir cinco bimestres, por lo que el próximo pago será el tercero del ciclo. Los meses de julio y agosto no se consideran al ser periodo de vacaciones.

