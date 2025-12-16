¿Hay Clases el 19 de Diciembre 2025 o SEP Suspende Actividades? Este Es el Último Día de Escuela

Los estudiantes mexicanos están a punto de comenzar a disfrutar de las vacaciones de invierno 2025-2026, por lo que los padres de familia se preguntan si hay clases el 19 de diciembre de 2025 o si la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las actividades, y acá en N+ te contamos cuándo es el último día de escuela de los niños de preescolar y primaria, y de los adolescentes de secundaria.

Diciembre es uno de los que tiene menor actividad escolar, y en una nota previa ya te explicamos, qué alumnos tienen 16 y 22 días sin clases este mes y qué alumnos están de vacaciones desde el pasado viernes 12 de diciembre.

¿El viernes 19 diciembre hay clases?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el último día de clases previo a las vacaciones de invierno es el viernes 19 de diciembre de 2025, y hasta el momento no se ha informado que las actividades se vayan a suspender este día.

Sin embargo, en algunas escuelas han tomado la decisión de suspender las actividades escolares con alumnos desde este día, por lo que se recomienda atender las indicaciones de las autoridades educativas del plantel.

¿Cuándo salen los niños de vacaciones en diciembre 2025?

Oficialmente, las vacaciones inician el lunes 22 de diciembre de 2025 y terminan hasta el 9 de enero de 2026 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes regresarán a clases el 12 de enero 2026. De esta manera, los estudiantes de nivel básico tendrán 23 días del periodo de vacaciones invernales.

En el caso de los maestros y directores de los planteles deberán volver antes a las escuelas para preparar el regreso a clases en enero 2026, pues en el caso de los directivos deben presentarse el 7 de enero, mientras que los docentes lo harán el 8 de enero.

