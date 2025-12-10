¿Quiénes Salen de Vacaciones el 12 de Diciembre? Mañana, Último Día de Clases para Estos Alumnos

El descanso invernal está cada vez más cerca para millones de estudiantes en México, sin embargo algunos saldrán de vacaciones desde este 12 de diciembre de 2025, y acá te decimos quiénes tendrán su último día de clases mañana.

El mes de diciembre es uno de los que tiene menor actividad en las escuelas, y en una nota previa ya te explicamos, qué alumnos tienen 16 y 22 días sin clases y en qué instituciones no habrá clases este viernes por el Día de la Virgen de Guadalupe 2025.

¿Quiénes salen de vacaciones de invierno el 12 de diciembre?

Mañana será el último día de clases para los estudiantes de preparatoria y universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) previo al inicio de las vacaciones de invierno 2025-2026.

Esto debido a que el calendario de la UNAM tiene marcado como día inhábil el viernes 12 de diciembre de 2025, mientras que el periodo vacacional comienza el lunes 15 de diciembre, por lo que muchos alumnos de las prepas, CCH y licenciaturas estarán de vacaciones a partir de este viernes.

El regreso a clases de la UNAM está programado para el lunes 5 de enero de 2026 por lo que los estudiantes de bachillerato y universidad podrán disfrutar de 21 días de vacaciones, de acuerdo con el calendario.

¿Cuándo salen de vacaciones los niños de la SEP?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria saldrán de vacaciones el lunes 22 de diciembre, por lo que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre de 2025, de acuerdo con el calendario de la SEP.

El regreso a clases 2026 de los estudiantes de nivel básico se realizará hasta el 12 de enero. De esta manera, estos alumnos podrán disfrutar de 3 semanas completas de vacaciones con más de 21 días de descanso.

¿Cuándo salen de vacaciones de invierno los del IPN?

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estarán de vacaciones al igual que los de la SEP, es decir a partir del 22 de diciembre, sin embargo el regreso a clases será antes, pues los alumnos deberán volver a las aulas el lunes 5 de enero de 2026.

En el caso de los estudiantes del Conalep y el Colegio de Bachilleres, las vacaciones de invierno también comenzarán el 22 de diciembre de 2025, mientras que el regreso a clases será el 7 de enero de 2026.

