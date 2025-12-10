Universidad Rosario Castellanos Michoacán: Fechas Clave de Convocatoria, Registro e Inscripción

Como parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, el Gobierno de México presentó hoy, 10 de diciembre de 2025, acciones en materia de educación; aquí te informamos sobre las fechas clave para la convocatoria, el registro y la inscripción para la Universidad Rosario Castellanos en dicha entidad.

En la conferencia mañanera de este miércoles, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio un reporte sobre el avance para el registro de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, así como de la las sedes de 10 nuevos Bachilleratos Tecnológicos, la ampliación de 20 Bachilleratos, y los lugares donde estarán las 35 unidades de Ciberbachillerato Nacional Zona Rural y 25 en la Zona Urbana, con 30 mil lugares para los estudiantes.

Noticia relacionada: ¿Qué Carrera No Estudiar en México? Profesiones Sin Trabajo en el Futuro y las Mejor Pagadas Hoy

¿Dónde está la Universidad Nacional Rosario Castellanos Michoacán?

En la conferencia mañanera de hoy, también estuvo presente la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Xóchitl Herrera Márquez, quien reveló las fechas clave para ingresar a licenciatura y posgrados, en los nuevos campus, en Michoacán.

Las tres unidades académicas contarán con siete licenciaturas y siete posgrados, para 800 estudiantes, en los siguientes municipios:

Zitácuaro.

Zacapu.

Múgica.

Cabe destacar que la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Michoacan será gratis y multimodal, es decir, ofrecerá clases presenciales y a distancia.

Fechas clave para licenciatura

A continuación, te informamos cuáles con las fechas de la convocatoria para licenciatura, el registro, la inscripción y el inicio de clases.

15 de diciembre 2025: Convocatoria

Del 15 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026: Registro de aspirantes.

12 de enero de 2026: Publicación de aspirantes registrados para inscripción.

Del 15 de enero al 5 de febrero de 2026: Programa de ingreso a la UNRC.

16 al 18 de enero de 2025: Inscripciones.

2 de marzo de 2026: Inicio del ciclo escolar 2026-1.

Fechas clave para posgrados

A continuación, te damos las fechas clave para ingresar a posgrado.

15 de diciembre 2025: Publicación de la convocatoria.

Del 15 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026: Registro y recepción de documentos.

9 de enero de 2026: Cierre de registro.

Del 12 al 16 de enero de 2026: Periodo de evaluación para aspirantes.

19 de enero de 2026: Publicación de resultados.

Del 3 al 6 de febrero de 2025: Inscripciones.

2 de marzo de 2026: Inicio del cielo escolar 2026-1.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT