¿Habrá Clases el Viernes 12 de Diciembre 2025? Quiénes Sí y No Tienen Escuela ese Día en México

Constantemente la SEP suspende clases por diversos motivos, por eso muchos alumnos y padres de familia que forman parte de la UNAM, UAM o IPN preguntan si habrá clases el viernes 12 de diciembre 2025, por eso, para salir de dudas acá te decimos quiénes si y no tienen escuela en la fecha en que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe en México, pues muchos estudiantes van a gozar de un feriado.

Una de las más grandes sorpresas es que este viernes 5 de diciembre no hay clases en una parte de México, por eso en una nota ya te dijimos por qué hubo suspensión de actividades en las escuelas. Además, te contamos qué día salen de vacaciones los alumnos de la SEP por el fin de año.

¿Habrá clases el 12 de diciembre en México?

Pese a que el 12 de diciembre se celebra el Día del Banquero y de la Virgen de Guadalupe en México, dicha fecha no aparece en las lista de días festivos oficiales de la Ley Federal del Trabajo (LFT 2025), por eso, en teoría los estudiantes de todo el país debería acudir a clases de forma habitual.

La realidad es que habrá varios alumnos que no van a tener actividades en sus escuelas, debido a que su calendario escolar establece una suspensión de clases el 12 de diciembre 2025.

¿Quiénes sí y no tienen clases el viernes 12 de diciembre 2025?

Los alumnos que sí van a tener clases normales el día 12 de diciembre son todos los que estén inscritos en escuelas incorporadas a la SEP, UAM y el IPN, o sea, estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatorio y universidad.

Los estudiantes que no van a tener clases el viernes 12 de diciembre 2025 son todos aquellos que realicen sus estudios de nivel medio superior o superior en alguna institución incorporada de la UNAM, así viene establecido en su calendario escolar 2025-2026.

Ahora que ya se sabe para qué alumnos no hay clases el 12 de diciembre 2025, será importante que tanto padres de familia como alumnos estén pendientes de todo lo que declare la SEP a nivel local, pues existe la posibilidad de que algunas escuelas, municipios o estados anuncien suspensión de actividades por el Día de la Virgen de Guadalupe, aunque no venga establecido como feriado en el calendario escolar.

