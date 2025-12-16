¿Cuándo Dan Primer Pago de Beca Gertrudis Bocanegra en 2026? Este Mes Llega el Apoyo Bienestar

El registro de la Beca Gertrudis Bocanegra se está realizando esta semana, y aquellos que ya hicieron su inscripción ya sueñan con su primer pago, por lo que acá te decimos cuándo iniciarán los depósitos en 2026.

Este lunes comenzó el registro de la nueva beca escolar y en una nota previa te explicamos cuáles son los requisitos y el link para pedir el apoyo que ofrece de 41,000 pesos hasta 51,300 pesos a estudiantes universitarios.

El nuevo programa de Becas Bienestar tiene el objetivo de beneficiar a más de 98 mil alumnos del nivel superior de 121 escuelas en Michoacán, en las cuales se realizaron asambleas informativas para que los interesados conocieran todos los detalles para hacer su inscripción.

¿Cuándo cae primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán dio a conocer las fechas clave del programa, incluido el inicio de los depósitos, los cuales están programados para el mes de febrero 2026.

Esto debido a que la entrega de tarjetas del Bienestar a los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra se realizará en enero 2026, por lo que se espera que para el segundo mes del año todos los estudiantes que se hayan registrado puedan contar con su medio de pago para comenzar a recibir el apoyo.

¿Cuánto paga la Beca Gertrudis Bocanegra?

La nueva beca del Bienestar, que forma parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, ofrece un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por un periodo máximo de 45 meses, y en caso de ser estudiante de Medicina se otorga hasta por 55 meses, siempre y cuando continúes tus estudios en la universidad.

De esta manera, los estudiantes universitarios, incorporados a la Beca Gertrudis Bocanegra, pueden recibir hasta un monto acumulado de 41,800 pesos, mientras que los que están estudiando la carrera de Medicina podrán recibir hasta 51,300 pesos.

