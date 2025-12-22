Habrá Nuevos Apoyos Bienestar 2026: ¿Cuándo Anuncian Programas Especiales de Becas de Primaria?

La presidenta de México Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que habrá nuevos apoyos del Bienestar en 2026 y dio a conocer cuándo se anunciarán estos programas especiales que incluyen las becas para niños de primaria, jóvenes de secundaria y mujeres de 60 a 64 años.

En la Mañanera del Pueblo de este lunes 22 de diciembre de 2025, la mandataria reveló algunos detalles sobre los programas sociales que habrá el próximo año que buscan beneficiar desde las personas más jóvenes hasta los adultos mayores.

Video. Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

¿Cuándo anuncian nuevos apoyos del Bienestar para 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a inicios del 2026 darán a conocer los nuevos apoyos, entre los que se incluyen programas especiales de becas para primaria, para jóvenes y mujeres de 60 a 64 años.

"A partir de enero las mujeres de 60 a 64 tienen su apoyo, los jóvenes de secundaria y vamos a anunciar programas especiales de becas para primaria y también todo el programa de apoyo a jóvenes. Todo eso lo vamos a anunciar a principios de año", informó en la conferencia de prensa.

¿Qué programas se anunciarán en 2026?

Aunque la presidenta Sheinbaum no reveló más información sobre cuáles serán los nuevos programas especiales de las becas para primaria, podría referirse a la Beca Rita Cetina que comenzará a entregarse a los estudiantes de dicho nivel educativo.

Previamente, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informaron que en enero de 2026 iniciará el registro de este apoyo para los alumnos de primaria.

De esta manera a inicios del primer mes del año, se podrían dar a conocer las fechas de las inscripciones de la Beca Rita Cetina para los estudiantes de sexto, quinto y cuarto de primaria, quienes serán los primeros en recibir este nuevo apoyo Bienestar.

