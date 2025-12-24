Becas Bienestar Dan Aviso Por Entrega de Tarjetas: ¿Cuáles son los Trámites que se Suspenden?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) emitió un mensaje para las y los beneficiarios de los programas, con motivo de la entrega de Tarjetas del Bienestar. Dieron a conocer que habrá suspensión de trámites. En N+ te informamos cuáles son y cuándo se reanudan.

Como previamente te compartimos, durante estas semanas se está llevando a cabo la entrega de las credenciales para nuevos beneficiarios y aquellos cuyo plástico caducó.

¿Cuáles son los trámites que están suspendidos?

Cambio de tutora o tutor

Baja de Integrante

Reposición de tarjeta

Cambio de ubicación de tarjeta

Reposición de contrato bancario (tarjetas de 2024 y años anteriores)

Activo:

•Renuncia voluntaria al programa