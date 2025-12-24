Becas Bienestar Dan Aviso Por Entrega de Tarjetas: ¿Cuáles son los Trámites que se Suspenden?
Daniel Zainos
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar emitió un anuncio relacionado con la entrega de Tarjetas del Bienestar para todos los beneficiarios
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) emitió un mensaje para las y los beneficiarios de los programas, con motivo de la entrega de Tarjetas del Bienestar. Dieron a conocer que habrá suspensión de trámites. En N+ te informamos cuáles son y cuándo se reanudan.
Como previamente te compartimos, durante estas semanas se está llevando a cabo la entrega de las credenciales para nuevos beneficiarios y aquellos cuyo plástico caducó.
¿Cuáles son los trámites que están suspendidos?
- Cambio de tutora o tutor
- Baja de Integrante
- Reposición de tarjeta
- Cambio de ubicación de tarjeta
- Reposición de contrato bancario (tarjetas de 2024 y años anteriores)
Activo:
•Renuncia voluntaria al programa