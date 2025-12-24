Inicio Nacional Becas Bienestar Dan Aviso Por Entrega de Tarjetas: ¿Cuáles son los Trámites que se Suspenden?

Becas Bienestar Dan Aviso Por Entrega de Tarjetas: ¿Cuáles son los Trámites que se Suspenden?

|

Daniel Zainos N+

-

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar emitió un anuncio relacionado con la entrega de Tarjetas del Bienestar para todos los beneficiarios

Bienestar dio un aviso por la entrega de tarjetas

Se lleva a cabo la entrega de Tarjetas del Bienestar para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Foto: Facebook

COMPARTE:

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) emitió un mensaje para las y los beneficiarios de los programas, con motivo de la entrega de Tarjetas del Bienestar. Dieron a conocer que habrá suspensión de trámites. En N+ te informamos cuáles son y cuándo se reanudan.

Como previamente te compartimos, durante estas semanas se está llevando a cabo la entrega de las credenciales para nuevos beneficiarios y aquellos cuyo plástico caducó.

Video: Sheinbaum Entrega Becas Benito Juárez en Mérida y Anuncia Más Preparatorias en Yucatán

¿Cuáles son los trámites que están suspendidos?

  • Cambio de tutora o tutor
  • Baja de Integrante
  • Reposición de tarjeta
  • Cambio de ubicación de tarjeta
  • Reposición de contrato bancario (tarjetas de 2024 y años anteriores)

Activo:
•Renuncia voluntaria al programa

Beca Rita Cetina GutiérrezPensión BienestarEconomía México
Inicio Nacional Becas bienestar dan aviso entrega de tarjetas estos tramites se suspenden hasta enero 2026