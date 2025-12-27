¿Cuánto Subirán los Cigarros? Así Quedaría el Aumento del Precio a Partir del 1 de Enero 2026

Con la llegada del nuevo año también llegará el aumento de precios en productos de consumo diario, sobre todo de aquellos no esenciales, con el ajuste del IEPS. En N+ te explicamos cuánto subirán los cigarros y el precio en el que quedarían, tanto en cajetilla como sueltos, a partir de enero 2026.

Previamente, te informamos la aprobación de la reforma a la Ley del IEPS, el cual repercutirá en el costo del refresco, de todos los tamaños.

¿Qué es el IEPS y por qué afecta al precio de los cigarros en 2026?

de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, que no se consideran esenciales o cuyo consumo se busca desincentivar por motivos de salud pública o perjuicio social.

Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y el contribuyente solo lo reporta al SAT.

Los productos a los que se les aplica el IEPS son:

Bebidas alcohólicas (con grado alcohólico hasta 14 grados)

Bebidas alcohólicas (con grado alcohólico de más de 14 grados)

Bebidas alcohólicas (con grado alcohólico de más de 20 grados)

Cigarrillos y puros

Diésel

Alimentos no básicos que tienen una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos

¿Cuánto subirán los cigarros en enero 2026?

A partir de enero 2026, el precio de las cajetillas de cigarros subirá entre 20% y 22%, tras la aprobación de ajuste de IEPS. Con ello, el precio de cajetillas se prevé que suban hasta 104 pesos.

Por su parte, en tiendas y comercios donde se venden cigarros sueltos, también se contempla un incremento proporcional.

¿Cuándo subirá el precio del cigarro a partir de 2026?

De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), la aplicación de la reforma del IEPS comienza el 1 de enero de 2026, por lo que a partir de esa fecha empezará a incrementar el costo.

