Padres Encarcelados y su Abuela No lo Adoptó: ¿Qué Fue del Bebé Abandonado en Tultitlán?

El caso impactó en redes sociales: un joven padre caminando por las calles con una bolsa de plástico en la mano. No se trataba de ropa ni de alimentos, era su hijo, un bebé recién nacido que fue abandonado en Tultitlán, Estado de México. Fue captado en video y la grabación rápidamente se volvió viral.

Posteriormente, el caso escaló, pues comenzó la búsqueda de los padres del menor, Lucio David "N" y Diana Jaciel "N", a la par que la información entornó a la pareja y el pequeño niño seguía creciendo.

Entre los primeros detalles que se agregaron a la trama fue la postura de las madres de los jóvenes, quienes rechazaron apoyar a sus hijos. Incluso, se dio a conocer que la mamá de Lucio lo entregó a las autoridades, luego de recibir amenazas de linchamiento y mensajes de odio en redes sociales, en lo que tachaban de monstruo a su hijo.

A mí me da vergüenza mostrar mi cara, no necesito que me digan en redes sociales que van a venir a lincharme y que tuve a un monstruo, él tomó una decisión sin ayuda, ahora no la tendrá de mí, él no necesita la ayuda, sino el bebé, su hijo

Del abandono al rescate

Los hechos sucedieron el 11 de febrero 2025. Por la tarde, Lucio David "N", de 18 años, abandonó a su bebé en una bolsa de plástico en calles de Tultitlán, junto a un vehículo estacionado frente a una casa. Esto fue captado por cámaras de seguridad; el video fue revelado en redes sociales.

Posteriormente, alrededor de las 19:03 horas, autoridades municipales recibieron una llamada de emergencia, en donde se reportaba el hallazgo del menor.

Vecinos revelaron en su momento a N+ FORO cómo se realizó el hallazgo y posterior rescate del menor. Describió que al interior de la bolsa azul había otra bolsa, de color negro, en donde se encontraba el recién nacido.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y lo trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, a bordo de una unidad de Protección Civil, donde se le brindaron los primeros auxilios.

Proceso judicial de los padres del bebé abandonado en Tultitlán

Un día después de lo ocurrido, Diana Jaciel “N”, madre del bebé, de 21 años, se presentó en la sede ministerial del Edomex para denunciar a su pareja sentimental, Lucio David “N”, a quien señaló como presunto responsable de los hechos.

Posteriormente, Lucio David acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de manera voluntaria, tras presiones de su madre, quien aseveró que se presentaron con autoridades capitalinas, luego de que en el Estado de México fueron ignorados.

En un inicio, ambos acudieron con las autoridades por decisión propia, pero posteriormente se giró una orden de aprehensión en su contra, luego de que se revelará una conversación en la que presuntamente acordaron abandonar a su hijo. Ante ello, la madre del joven aseguró que tanto Diana como Lucio fueron fríos y cometieron un acto monstruoso.

En la presunta conversación se puede leer cuando Diana le pide ayuda luego de dar a luz al bebé. En los mensajes le dice "se mueve" y "tenemos que tirar eso", refiriéndose al recién nacido. Ante la angustia expresada en la conversación, David intenta calmarla.

Lucio guardó al recién nacido en su mochila y salió a la calle. Una vez que llegó a la vivienda ubicada en la calle Fuentes de Ópalo #50, al cruce con Fuentes de Diana, sacó al pequeño de la maleta y lo colocó debajo de un automóvil y se dio a la fuga.

Días más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, giró órdenes de aprehensión contra Lucio "N" y Diana "N". Estas fueron cumplimentadas el 14 de febrero, señalados por su probable intervención en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del recién nacido.

Ambos fueron trasladados a diferentes penales ubicados en el Estado de México y para el 16 de febrero, un juez dictó a Lucio David "N" y Diana Jaciel "N" prisión preventiva justificada, tras la realización de la primera audiencia. El juzgador dio cuatro meses a la Fiscalía para continuar la investigación del caso.

¿Qué pasó con el bebé abandonado en Tultitlán?

Luego de ser hospitalizado para recibir atención por las condiciones en la que nació y fue abandonado, el 12 de marzo dieron de alta al bebé, a los 29 días de vida. Autoridades informaron que evolucionó satisfactoriamente, por lo que fue entregado al DIF del Estado de México, que asumió el cuidado del menor mientras se determina su situación legal.

A la par, su abuela paterna aseguró que ella pelearía la custodia, pues aseguró que "él tiene una familia”. La señora Dulha Utrera, indicó a N+ que tenía un amparo para poder visitar a su nieto, pero no se lo permitieron.

Cuando me presentó el día lunes al hospital ya con una orden de un juez, pues no me lo autorizaron y tampoco me dijeron que lo fueran a dar de alta

En noviembre pasado, se dio a conocer que el menor será puesto en adopción, después de que la jueza octava de distrito, Gabriela Villeda, determinó que no existen familiares que puedan garantizarle un entorno seguro.

Esto pese a que las las abuelas del menor inicialmente afirmaron que pelearían por su custodia, ya que en el expediente judicial se registró que la abuela paterna acudió a una visita el 15 de mayo en un Centro de Convivencia y Asistencia Temporal, pero nunca regresó después.

