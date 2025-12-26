Muere Alfredo González Quiroz, Presidente Municipal de Tepeapulco, en Accidente Vial en Hidalgo

El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz murió este viernes 26 de diciembre, a causa de un accidente vehicular. Las autoridades ya investigan el caso.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detalló a través de un comunicado que el percance en el que el edil falleció fue aproximadamente a las 15:00 horas de este viernes, sobre la carretera que va de Cuautepec hacia Tepeapulco.

También se detalló que Alfredo González Quiroz iba de regreso a Tepeapulco, luego de visitar una comunidad en la que entregó juguetes a los niños hidalguenses con motivo de la Navidad.

Reportes preliminares señalan que a causa de la lluvia y la cinta asfáltica mojada, el conductor de la camioneta perdió el control y se estrelló contra un árbol. A causa del impacto, el presidente municipal falleció en el lugar; mientras que su escolta y el chofer fueron trasladados a un hospital de la región en situación crítica.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, hizo patente su tristeza por el fallecimiento del funcionario de extracción morenista:

Expreso mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Presidente Municipal, Alfredo González Quiroz, ante su inesperada partida. A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo.

Menchaca Salazar culminó su mensaje con el habitual “descanse en paz”, que acompañó con una esquela en sus redes sociales.

