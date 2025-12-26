Muere Alfredo González Quiroz, Presidente Municipal de Tepeapulco, en Accidente Vial en Hidalgo
Según los primeros reportes, el presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, murió luego de un accidente abordo de su camioneta; esto sabemos
El presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Alfredo González Quiroz murió este viernes 26 de diciembre, a causa de un accidente vehicular. Las autoridades ya investigan el caso.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detalló a través de un comunicado que el percance en el que el edil falleció fue aproximadamente a las 15:00 horas de este viernes, sobre la carretera que va de Cuautepec hacia Tepeapulco.
También se detalló que Alfredo González Quiroz iba de regreso a Tepeapulco, luego de visitar una comunidad en la que entregó juguetes a los niños hidalguenses con motivo de la Navidad.
Murió Alfredo González Quiroz, presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo: Así fue el accidente
Reportes preliminares señalan que a causa de la lluvia y la cinta asfáltica mojada, el conductor de la camioneta perdió el control y se estrelló contra un árbol. A causa del impacto, el presidente municipal falleció en el lugar; mientras que su escolta y el chofer fueron trasladados a un hospital de la región en situación crítica.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, hizo patente su tristeza por el fallecimiento del funcionario de extracción morenista:
Expreso mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Presidente Municipal, Alfredo González Quiroz, ante su inesperada partida. A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo.
Menchaca Salazar culminó su mensaje con el habitual “descanse en paz”, que acompañó con una esquela en sus redes sociales.
