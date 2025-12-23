Asesinan a Erasmo Medina, Expresidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán

Erasmo Medina Ruiz, quien se desempeñó como presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado la mañana de este martes 23 de diciembre de 2025. El crimen fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona del sexo masculino identificado como E.R.M.R., expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda en Xoxo. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Video: Asesinan a Erasmo Medina, Exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

Ante estos hechos, la FGEO desplegó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto para realizar las diligencias correspondientes. Se inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.

La Casa de Cultura "Juan Matías" de Santa Cruz Xoxocotlán expresó su pesar por el fallecimiento. En un mensaje publicado en redes sociales, la institución cultural manifestó que lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Lic. Erasmo Medina Ruiz y se une con respeto y solidaridad a la pena que acompaña a la familia Medina Ruiz en este difícil momento.

