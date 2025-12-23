Sheinbaum Dice Cuándo Sabrán Causa del Desplome de Avión de la Marina: “Pensaron Aterrizó"

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 23 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió cuándo se sabrá la causa del desplome de avión de la Marina en Texas, Estados Unidos, y detalló que pensaron que había aterrizado.

Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó, está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con el apoyo de SRE, recibió apoyo también de EU. Hasta que no salga la caja negra y no se analice no puede saber la causa del desplome.

También compartió que el avión ya había llegado a Galveston y que se pensó que habían aterrizado, sin embargo, se reportó un accidente; durante diez minutos el aeronave perdió la comunicación.

