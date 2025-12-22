¿Cuándo se Abren los Regalos de Navidad en México? Hora en la que se Entregan Obsequios

Uno de los momentos más esperados del año es la celebración navideña. La cena, la reunión con seres queridos, momentos especiales y obsequios; una de las categorías que se relaciona más con esta época, pero una de las dudas más recurrentes es ¿cuándo se abren los regalos de Navidad? ¿Cuándo se entregan? ¿A qué hora los puedes destapar? En N+ te contamos qué dice la tradición.

Es que dar un detalle a un ser querido, como papá o mamá en este fecha, es no solo una tradición, sino un ritual que cobra un significado especial, a diferencia de otras fechas.

Video: ¿Cuáles Son las Piñatas Más Solicitadas esta Navidad 2025?

¿Qué día se abren los regalos de Navidad?

La duda alrededor de la entrega de los regalos y el momento en el que se deben de abrir es muy común, no solo porque la adquisición de estos objetos se realiza con mucha anticipación y planeación —sobre todo cuando van dedicados a los más pequeños— sino también porque las opiniones y respuestas a la pregunta suelen ser muy variadas.

Eso se debe a que la tradición va cambiando de acuerdo con cada región en México, país en Latinoamérica o familia; sin embargo, a lo largo de los años se ha llegado a ciertos acuerdos.

Por ejemplo, en México es usual que los regalos se entreguen y abran después de la cena en Nochebuena, regularmente cerca de la media noche o en los primeros minutos de Navidad.

Aunque también puede ser frecuente que la apertura de regalos se realice en la mañana del 25 de diciembre, entre las 8:00 y 10:00 horas, sobre todo, cuando hay niños y niñas en casa, que reciben la visita de Santa Claus y cuando despiertan destapan sus obsequios, que regularmente se encuentran debajo del árbol o en el nacimiento.

