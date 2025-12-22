Inicio Tendencias 30 Regalos para Mamá Perfectos para Obsequiar en Navidad y Para Todos los Presupuestos

30 Regalos para Mamá Perfectos para Obsequiar en Navidad y Para Todos los Presupuestos

|

N+ | Selene Alonzo Romero

-

Si aún estás pensando que obsequiar para esta Navidad, te damos ideas que se acoplan a todos los bolsillos para que te inspires

Regalos para Mamá en Navidad

¿No sabes qué regalarle a mamá esta Navidad? Inspírate con estas propuestas originales. Foto: Unsplash.

COMPARTE:

La Navidad está a la vuelta de la esquina y si aún no has completado tu lista de obsequios para tu mamá, abuela o tía, te dejamos un par de opciones para que te inspires. En N+ pensamos en todos los presupuestos, para que tú elijas la opción que mejor se acople a tu bolsillo. 

Sin duda, regalar es un arte, no sólo se trata de encontrar un objeto que se pueda obsequiar para justificar la fecha, sino se fortalecer el vínculo y generar una emoción en la persona que recibirá el presente. 

Inspirarse en sus gustos, y pensar en sus actividades y rutina, ¿qué le será útil?, ¿le gustará?, ¿es algo que generalmente utilizaría? 

Y no es por apresurarte pero ya inició la cuenta regresiva de la Navidad, y en México además de la cena, los regalos es uno de los momentos más esperados en la víspera de la Navidad. 

Video: Navidad 2025: Este Es el Pueblo Mágico donde Se Fabrican Millones de Esferas Al Año

¿Qué regalarle a mamá en Navidad? Ideas para todos los presupuestos 

Para que tengas de dónde inspirarte, a continuación enlistamos 6 categorías de regalos que puedes regalarle a mamá, así como opciones para que sin duda sea un obsequio inolvidable. 

Si bien se trata de que seas original, piensa en qué le podría gustar y ser útil en su día a día. O incluso algún detalle que pueda utilizar ocasionalmente. La idea es que éste también se impregne de tu propia esencia. 

Tú eres quien fija el presupuesto, el listado a continuación sólo es una referencia para que te inspires. 

Los mejores 30 regalos para mamá en Navidad

Bienestar y Cuidado Personal 

  • Una tarde de spa 
  • Anualidad para yoga, pilates, gym
  • Dispositivos para conciliar el sueño 
  • Sesiones de Masajes Relajantes 
  • Kit de Cuidado de la Piel 

Libros y Películas 

  • Una membresía con entradas prepagadas para el cine 
  • Un libro o revista que sepas que le va a gustar 
  • Un set para pintar 
  • Su película favorita en edición especial 
  • Una agenda o libreta para registrar su día a día 

Ropa y Joyería 

  • Bolso con sus iniciales
  • Collares, Aretes o Pulseras
  • Pantalones, Faldas, Blusas, Chamarras
  • Un par de zapatos confort 
  • Pijama bordaba con sus iniciales 
  • Lentes de Sol

Perfumes, Esencias y Decoración 

  • Perfumes o aceites esenciales 
  • Velas
  • Un set de piezas armables 
  • Anualidad de Entrega de Flores
  • Un cuadro que le guste mucho 

Planes y Viajes 

  • Escapada de Fin de Semana 
  • Boletos para un Concierto
  • Boletos para una obra de teatro 
  • Viaje en Familia 
  • Boletos para Parques Acuáticos, Globo Aerostático, etc. 

Tecnología y Gadgets

  • Dispositivo de Lectura Digital 
  • Reloj Inteligente 
  • Bocina Inteligente 
  • Air Fryer 
  • Celular 

Video: Detectan Nueva Estafa Conocida como "Regalos Navideños": Este es su Modus Operandi

¿Cuándo se abren los regalos de Navidad el 24 o el 25 de diciembre? 

Es tradición que la apertura de regalos inicie después de la cena de Noche Buena, generalmente en las últimas horas del 24 y la madrugada del 25, en espera del nacimiento del Niño Jesús. 

La familia y amigos se reúnen alrededor del árbol de Navidad para realizar sus intercambios, e iniciar con la apertura de regalos de Navidad. 

Video: Jovenes Envuelven Regalos y Recaudan Fondos para Centro de Rehabilitacion en Torreon

Historias Recomendadas

¿Qué Día Es Festivo: 24 o 25 de Diciembre 2025? Fecha de Descanso Obligatorio en Navidad por Ley

¿Qué Hay en Paseo de la Reforma por Navidad 2025? Eventos Durante Diciembre 2025 y Enero 2026

 

Días Festivos 2025Sociedad
Inicio Tendencias 30 regalos para mama en navidad y para todos los presupuestos