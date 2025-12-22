30 Regalos para Mamá Perfectos para Obsequiar en Navidad y Para Todos los Presupuestos
N+ | Selene Alonzo Romero
Si aún estás pensando que obsequiar para esta Navidad, te damos ideas que se acoplan a todos los bolsillos para que te inspires
COMPARTE:
La Navidad está a la vuelta de la esquina y si aún no has completado tu lista de obsequios para tu mamá, abuela o tía, te dejamos un par de opciones para que te inspires. En N+ pensamos en todos los presupuestos, para que tú elijas la opción que mejor se acople a tu bolsillo.
Sin duda, regalar es un arte, no sólo se trata de encontrar un objeto que se pueda obsequiar para justificar la fecha, sino se fortalecer el vínculo y generar una emoción en la persona que recibirá el presente.
Inspirarse en sus gustos, y pensar en sus actividades y rutina, ¿qué le será útil?, ¿le gustará?, ¿es algo que generalmente utilizaría?
Y no es por apresurarte pero ya inició la cuenta regresiva de la Navidad, y en México además de la cena, los regalos es uno de los momentos más esperados en la víspera de la Navidad.
¿Qué regalarle a mamá en Navidad? Ideas para todos los presupuestos
Para que tengas de dónde inspirarte, a continuación enlistamos 6 categorías de regalos que puedes regalarle a mamá, así como opciones para que sin duda sea un obsequio inolvidable.
Si bien se trata de que seas original, piensa en qué le podría gustar y ser útil en su día a día. O incluso algún detalle que pueda utilizar ocasionalmente. La idea es que éste también se impregne de tu propia esencia.
Tú eres quien fija el presupuesto, el listado a continuación sólo es una referencia para que te inspires.
Los mejores 30 regalos para mamá en Navidad
Bienestar y Cuidado Personal
- Una tarde de spa
- Anualidad para yoga, pilates, gym
- Dispositivos para conciliar el sueño
- Sesiones de Masajes Relajantes
- Kit de Cuidado de la Piel
Libros y Películas
- Una membresía con entradas prepagadas para el cine
- Un libro o revista que sepas que le va a gustar
- Un set para pintar
- Su película favorita en edición especial
- Una agenda o libreta para registrar su día a día
Ropa y Joyería
- Bolso con sus iniciales
- Collares, Aretes o Pulseras
- Pantalones, Faldas, Blusas, Chamarras
- Un par de zapatos confort
- Pijama bordaba con sus iniciales
- Lentes de Sol
Perfumes, Esencias y Decoración
- Perfumes o aceites esenciales
- Velas
- Un set de piezas armables
- Anualidad de Entrega de Flores
- Un cuadro que le guste mucho
Planes y Viajes
- Escapada de Fin de Semana
- Boletos para un Concierto
- Boletos para una obra de teatro
- Viaje en Familia
- Boletos para Parques Acuáticos, Globo Aerostático, etc.
Tecnología y Gadgets
- Dispositivo de Lectura Digital
- Reloj Inteligente
- Bocina Inteligente
- Air Fryer
- Celular
¿Cuándo se abren los regalos de Navidad el 24 o el 25 de diciembre?
Es tradición que la apertura de regalos inicie después de la cena de Noche Buena, generalmente en las últimas horas del 24 y la madrugada del 25, en espera del nacimiento del Niño Jesús.
La familia y amigos se reúnen alrededor del árbol de Navidad para realizar sus intercambios, e iniciar con la apertura de regalos de Navidad.
Historias Recomendadas
¿Qué Día Es Festivo: 24 o 25 de Diciembre 2025? Fecha de Descanso Obligatorio en Navidad por Ley
¿Qué Hay en Paseo de la Reforma por Navidad 2025? Eventos Durante Diciembre 2025 y Enero 2026