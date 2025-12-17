¿Cómo se Celebra la Navidad en México? Así Se Viven Tradiciones del 24 y 25 de Diciembre

Piñatas, posadas, ponche navideño… En México la Navidad es más que una época de reunión, cada región le añade un toque particular a la celebración del 24 y 25 de diciembre, por lo que en N+ te hacemos un resumen sobre su significado y tradiciones.

El mexicano es festivo y cálido por naturaleza, y dado que le encantan las celebraciones, creó el maratón Guadalupe-Reyes, un recorrido por todos los eventos de la temporada, cuyo comienzo está marcado por el Día de la Virgen de Guadalupe, a celebrarse cada 12 de diciembre.

Como el Día de Muertos, la Navidad es un sincretismo entre las festividades occidentales, la religión católica y tradiciones indígenas. De ahí la evolución de las Posadas en México, que pasaron de ser un evento de celebración a Huitzilopochtli, a un método de evangelización de los agustinos, quienes transformaron estas fiestas en lo que se conoce hoy en día.

Así incorporaron elementos como la piñata, cuya primera aparición en México tuvo lugar en el exconvento de San Agustín, en el municipio mexiquense de Acolman. Si bien las clásicas son de 7 picos, que simbolizan los pecados capitales, en la actualidad también se han incorporado diseños de personajes.

Para que no te quedes sin celebrar las posadas y prepararte para la llegada del Niño Jesús, te recordamos cuántos días faltan para Navidad.

¿Cómo se celebra la Navidad en México? Estas son las tradiciones del 24 y 25 de diciembre

Si bien la Navidad se celebra el 25 de diciembre, con las posadas, los mexicanos exploran su espíritu festivo y se ponen creativos con los cánticos y villancicos. Éstas inician el 16 de diciembre y concluyen el 24, representan el peregrinar de San José y la Virgen María en busca de un espacio donde guarecerse en su camino a Belén.

A la par, los católicos viven el Adviento, por lo que cada domingo encienden las velas de la corona, en preparación para el nacimiento del hijo de Dios. En tanto que acuden a los templos católicos para escuchar los distintos pasajes bíblicos.

Dado que una de las tradiciones más arraigadas consiste en reunirse con la familia el 24 de diciembre para la cena de Noche Buena en casa de los papás o abuelos, en días previos inicia la preparación de los alimentos y el tradicional ponche.

Algunos de los platillos más consumidos esa noche son el pavo, el lomo, los romeritos o el bacalao, aunque hay hogares que optan por manjares tradicionales como el pozole. Esa noche, además de cenar, se arrulla al Niño Dios, mientras se dicen cánticos y oraciones.

Además, en México se ha adoptado la tradición de intercambiar regalos entre los presentes durante la madrugada del 25 de diciembre, y tras la cena de Noche Buena. Mientras se comparte una taza de chocolate caliente o ponche de frutas.

Dado que el festejo es largo, no es sorpresa que la mañana del 25 de diciembre las calles luzcan vacías, y la actividad comience con el recalentado. Sin duda otra de las tradiciones más arraigadas entre las familias, quienes se reúnen para compartir los platillos que no se terminaron la noche anterior.

¿Qué otras celebraciones hay en México por Navidad y su significado?

El país es grande y muy diverso, las tradiciones antes descritas no son las únicas que rigen las tradiciones navideñas en el país. De hecho, hay una serie de festejos por región que tienen lugar en fechas cercanas al 24 y 25 de diciembre.

Noche de Rábanos en Oaxaca

En Oaxaca existe una tradición única que se celebra cada 23 de diciembre y tiene que ver con los rábanos. Ese día los horticultores y artesanos tallan esculturas en rábanos, que se exhiben en el Zócalo del estado. La tradición ha cobrado tal fama que incluso se celebran concursos cada año.

La Rama en Veracruz

Mientras que en el estado de Veracruz, La Rama es una de las tradiciones más emblemáticas, cuyo origen fue en la región de Sotavento, y se celebra cada 23 de diciembre.

Así, grupos de niños y jóvenes decoran una rama de árbol con esferas, cadenas de papel, globos, escarcha y faroles, para después dar un recorrido por el vecindario mientras cantan al ritmo de instrumentos como la Jarana, el Arpa o Guitarras.

Pastorelas del Estado de México

En el Estado de México, hay un municipio donde las pastorelas son su especialidad: Tepotzotlán. Se trata de representaciones teatrales populares en las que se cuenta la historia de los pastores que acudieron a adorar al Niño Jesús, mezcladas con elementos cómicos y fantasiosos.

En la región las pastorales cuentan con más de 50 años de historia, las cuales transportan a los espectadores a una época mágica y atemporal.

